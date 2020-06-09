В Госдуме произошел сбой в системе голосования

Сегодня в начале пленарного заседания Госдумы произошел сбой в информационной системе, обеспечивающей процесс голосования и работу депутатских микрофонов. Как сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, для наладки потребуется около 15-20 минут, а для голосования «по старинке, руками», потребуется «реанимация счетной комиссии».

Желающих выступить по повестке дня Володин записал и назвал сам. Чтобы предложить изменения в рассмотрении вопросов, парламентариям пришлось выходить на главную трибуну.

Рассмотрение законопроектов также началось при отключенной системе. Парламентарии приняли предложение спикера Госдумы «полноценно рассмотреть законопроект», а голосование перенести на то время, когда информационная система заработает. «Чтобы нам не реанимировать Счетную комиссию, наверняка ряд наших коллег из ее состава могут отсутствовать, и мы теряем, в том числе, время», – пояснил Володин.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 09.06.20

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