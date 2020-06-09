«Чтобы не допустить массового безбилетного проезда ребятишек»: «Единороссы» в Госдуме позаботились о детях

Сегодня на пленарном заседании Госдума приняла в первом чтении закон об изменениях в Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, который запрещает высаживать из автобусов детей-безбилетников. Однако ко второму чтению эта норма может быть исправлена или ликвидирована, поскольку в правительстве РФ не готовы предоставить бесплатный проезд всем российским школьникам.

Как пояснил заместитель министра транспорта РФ Дмитрий Зверев, документ предлагает наделить субъекты РФ полномочиями по контролю за оплатой пассажирами проезда и багажа, при этом регионы смогут устанавливать штрафы для безбилетников в своих Кодексах об административных правонарушениях. Пока такие полномочия отнесены к федеральному уровню.

Между тем инициативу правительства раскритиковали представители фракции «Единая Россия», которые сразу заявили, что ко второму чтению «придется внести ряд поправок». В частности, как подчеркнул депутат Виталий Ефимов, законопроект устанавливает запрет на высадку пассажиров-безбилетников до 16 лет, фактически вводя для детей безбилетный проезд. По его мнению, в России и так запрещено высаживать детей из общественного транспорта – это подпадает под статью УК РФ о заведомом оставлении ребенка в опасности.

«А может быть, нам на самом деле законодательно четко прописать, что дети школьники до 16 лет могли бесплатно проезжать на общественном транспорте?» – поинтересовался депутат-«единоросс» Андрей Альшевских. «Это полномочия субъекта федерации. При анализе практики в субъектах РФ мы обнаружили, что в порядка 10 субъектах РФ дети до 14 лет имеют бесплатный проезд», – сказал в ответ Зверев.

Коллега Альшевских по фракции Наталья Кувшинова предложила Минтрансу РФ разработать четкий регламент, которому должен будет следовать перевозчик, обнаруживший в своем транспортном средстве юного безбилетника без сопровождения взрослых, чтобы «не допустить массового безбилетного проезда в отношении ребятишек». С этой идеей в министерстве согласились.

Ранее в разных регионах РФ большой резонанс получили случаи, когда кондукторы высаживали детей из автобусов зимой за то, что у школьников не оказалось денег на билет.

После обсуждения в Госдуме правительственный законопроект в первом чтении единогласно поддержали 344 парламентария.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 09.06.20

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