В Госдуму вызовут с отчетом глав АСВ и ДОМ.РФ

Госдума намерена вызвать на пленарное заседание с отчетом о работе руководство Агентства по страхованию вкладов (АСВ) и ДОМ.рф. Об этом сегодня сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, напомнив, что Госдума держит на постоянном контроле вопросы, связанные с обманутыми дольщиками и вкладчиками.

«Как вы отнесетесь к тому, что (…) попросим Алексея Васильевича Гордеева, как курирующего заместителя председателя, создать рабочую группу с участием профильных комитетов, фракций, и подготовить данные вопросы к рассмотрению в формате пленарного заседания?» – обратился Володин к депутатам.

Спикер Госдумы уточнил, что речь идет об осенней сессии парламента, поскольку вопросы требуют серьезной проработки и подготовки. «Правильно было бы пригласить сюда и руководителя Агентства страхования вкладов, чтобы он о своей работе отчитался в формате, так же, как и ДОМ.рф. Тем более, что у нас такой формат есть», – отметил Володин.

Предполагается, что рабочая группа Госдумы должна будет запросить необходимую депутатам информацию в АСВ и ДОМ.РФ. Парламентарии эту идею поддержали.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 09.06.20

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