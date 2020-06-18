ЕС продолжил санкционную войну против России

Европейский союз, несмотря на мировой экономический кризис, еще на один год продлил антироссийские санкции. Как передает корреспондент РИА «Новый День», документ опубликован на сайте Совета ЕС.

«Совет принял решение продлить санкции, введенные в связи с незаконной аннексией Крыма и Севастополя Российской Федерацией, до 23 июня 2021 года», – говорится в сообщении.

Брюссель напоминает, что ограничительные меры касаются импорта товаров из Крыма или Севастополя в ЕС, а также инфраструктурные или финансовые инвестиции и туристические услуги в Крыму или Севастополе. Кроме того, экспорт некоторых товаров и технологий для крымских компаний и оказание туристических услуг.

Напомним, первые антикрымские санкции сроком на один год Евросоюз ввёл в марте 2014 года.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 18.06.20

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