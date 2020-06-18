российское информационное агентство 18+

Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 18 июня 2020, 18:35 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

ЕС продолжил санкционную войну против России

Фото: ec.europa.eu

Европейский союз, несмотря на мировой экономический кризис, еще на один год продлил антироссийские санкции. Как передает корреспондент РИА «Новый День», документ опубликован на сайте Совета ЕС.

«Совет принял решение продлить санкции, введенные в связи с незаконной аннексией Крыма и Севастополя Российской Федерацией, до 23 июня 2021 года», – говорится в сообщении.

Брюссель напоминает, что ограничительные меры касаются импорта товаров из Крыма или Севастополя в ЕС, а также инфраструктурные или финансовые инвестиции и туристические услуги в Крыму или Севастополе. Кроме того, экспорт некоторых товаров и технологий для крымских компаний и оказание туристических услуг.

Напомним, первые антикрымские санкции сроком на один год Евросоюз ввёл в марте 2014 года.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 18.06.20

Минобороны тестирует вакцину от Covid-19 на людях. / СКР возбудил уголовное дело после стрельбы в Москве. / Собянин обнадежил: ситуация с covid-19 в Москве значительно улучшилась. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Санкции против России

Американский Конгресс намерен ввести дополнительные санкции против Евгения Пригожина

Республиканцы предложили ввести небывалые санкции в отношении России

Германия пригрозила США штрафными пошлинами на газ

Россия отдала миллионы иностранцам для борьбы с коронавирусом

Китайцы указали на успехи российского ОПК, благодаря санкциям Запада

В ООН заблокировали резолюцию России об отказе от торговых войн и санкций

Восемь стран потребовали от ООН добиться отмены санкций ради борьбы с Covid-19

США хотят ввести санкции против России за падение цен на нефть

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Крым, Москва, Севастополь, Центр России, Юг России, В мире, Политика, Россия, Экономика, Санкции против России,