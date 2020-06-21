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Воскресенье, 21 июня 2020, 17:16 мск

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Американский Конгресс разработал очередную обвинительную резолюцию Пригожину

Капитолий. Фото: официальный сайт сената США

В американском Конгрессе составили резолюцию о деятельности российского бизнесмена Евгения Пригожина. Авторы документа называют его «угрозой национальной безопасности США». Кроме того, объясняют причины введения новых персональных санкций против петербургского предпринимателя и призывают президента США Дональда Трампа разработать стратегию противодействия бизнесмену.

На фоне расистского протеста в США, когда страна фактически оказалась на пороге гражданской войны, американские чиновники решили найти внешнего врага. Вместо урегулирования внутренних проблем Вашингтон пытается отвлечь внимание от протестов и погромов.

Идея написания резолюции о Пригожине принадлежит демократу Крису Кунсу и республиканцу Марко Рубио. Они внесли соответствующий документ на рассмотрение Сената и Палаты Представителей США. Авторы резолюции призывают Трампа разработать совместно с Конгрессом план по противодействию деятельности российского бизнесмена.

Полный текст документа опубликован на сайте ФАН.

Вашингтон, Светлана Антонова

Вашингтон. Другие новости 21.06.20

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