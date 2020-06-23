«Дети и внуки чиновников не должны уходить от ответственности»: Госдума может взять под контроль «пьяное ДТП» внука экс-губернатора Хабаровского края

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил нижней палате парламента взять под контроль ситуацию с «пьяным ДТП» внука экс-губернатора Хабаровского края Игоря Ишаева, который в Москве в июне протаранил на Porsche Panamera два автомобиля, причем за руль молодой человек сел без прав.

Депутат обратил внимание, что ранее по предложению спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина Госдума уже взяла под контроль ситуацию со смертельным ДТП, которое совершил актер Михаил Ефремов. «Мы последнюю неделю почти каждый день слышали фамилию Михаила Ефремова», – отметил он.

«Игорь Ишаев, внук бывшего губернатора Хабаровского края буквально несколько дней назад в очередной раз попал в пьяное ДТП, – отметил Власов. – Самое интересное, что СМИ не так активно обсуждали эту тему, и не так много комментариев с федеральных телеканалов мы по этому поводу услышали. Но если изучать этот вопрос глубоко, мы увидим, что несколько часов назад суд принял решение арестовать за пьяное ДТП и вождение без прав Игоря Ишаева на 12 суток. Вот цена человеческой жизни!»

Депутат отметил, что актеру Ефремову грозит за пьяное смертельное ДТП до 12 лет лишения свободы, а внук экс-губернатора за такое же ДТП, но без погибших, получил 12 суток ареста. При этом Ишаева лишили прав за аналогичное ДТП, совершенное ранее в нетрезвом виде. В 2017 году он едва не стал причиной смертельного ДТП.

«Мы считаем, что для чистоты отношений надо уделить внимание этой ситуации, и тоже взять ее под контроль, – заявил Власов. – Дети, внуки, родственники высокопоставленных чиновников не должны уходить от ответственности. Я считаю, что 12 суток, когда тебя уже лишили прав – абсолютно несоразмерное наказание, в этом плане мы должны быть последовательны, и наказание должно быть выше».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 23.06.20

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