«Банковская система проходит проверку на жадность»: в Госдуме раскритиковали повышение кредитных ставок

Российские банки проходят проверку не на прочность, а на жадность, поднимая в цене кредиты, несмотря на понижение ключевой ставки Банка России. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил депутат Госдумы от «Справедливой России» Валерий Гартунг в ходе обсуждения отчета главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной. Парламентарий подчеркнул, что не разделяет оптимизма коллег из ЛДПР и «Единой России» по поводу «проверки на прочность банковской системы».

«Не на прочность, а на жадность проверку она проходит, – заявил Гартунг. – И она (банковская система) ее не прошла. Сегодня после пандемии до сих пор не вышли из кризиса предприятия, многие еще стоят, а им повышают процентные ставки. Это при том, что ЦБ снижает ставку, давая банковской системе сигнал: надо снижать ставку. Что они делают? Поднимают!»

Гартунг обратил внимание, что прежде всего в этом замечены крупные банки с государственным участием. «Даже тем заемщикам, у которых прекрасные показатели, ставки поднимаются на 2,5%. При том, что ЦБ снизил на 1,5% учетную ставку», – подчеркнул он.

Депутат отметил, что за три года в фонд консолидации банковского сектора влили 2,4 трлн рублей. «Наших с вами рублей, наших граждан! – констатировал Гартунг. – У кого эти деньги взяли? Повысили пенсионный возраст, заморозили индексацию пенсий работающим, повысили НДС. Собрали денежки, и направили в финансовую систему. Конечно, пройдешь проверку на прочность, если из бюджета 2,5 трлн получишь».

Что касается ставок по ипотеке, то снижение процентной ставки с 13% до 8% в условиях кризиса не сделало эти кредиты более доступными, подчеркнул депутат. Население потеряло работу и зарплаты в условиях кризиса. «Надо снижать более радикально, до 1%. Где взять деньги? Пожалуйста – то, что вы отдаете в виде налоговых льгот нефтедобывающим компаниям. Это сотни миллиардов рублей. Их можно было взять и направить гражданам», – считает Гартунг.

По его словам, «Справедливая Россия» не может положительно оценить деятельность ЦБ РФ в 2019 году, поэтому будет голосовать против одобрения отчета его председателя.

Москва, Татьяна Дорофеева

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