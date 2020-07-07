Госдума готова принять закон о дополнительных мерах при разливе нефтепродуктов

Правительство РФ должно будет в ускоренном режиме принять семь подзаконных актов после одобрения парламентом федерального закона о предупреждении и ликвидации разливов нефти. Прошлый раз к схожему закону федеральные чиновники разрабатывали документы шесть лет. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил депутат Госдумы, глава комитета по экологии Владимир Бурматов.

Речь идет об изменениях в ФЗ «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», который вводит дополнительные обязанности для компаний, занимающихся добычей, а также транспортировкой и хранением нефти и нефтепродуктов, широкое обсуждение которого началось на фоне крупной аварии с разливом 21 тыс тонн дизтоплива в подразделении «Норникеля» в Норильске.

Законопроект сегодня будет рассмотрен во втором чтении. Документ обязывает компании иметь механизмы финансового обеспечения для ликвидации возможных разливов нефти – это может быть резерв средств на счетах, банковская гарантия, страховка и гарантия от соответствующих органов власти, пояснил Бурматов. В документе также содержится механизм расчета этих гарантий. Кроме того, компании обяжут проводить учения, чтобы в случае внештатной ситуации они были готовы к ликвидации ЧП, и каждое предприятие должно будет иметь специальный план действий на случай разлива нефти. Такие планы в обязательном порядке будут согласовываться с Росприроднадзором, подчеркнул депутат.

По его словам, после принятия закона правительство РФ должно будет разработать семь подзаконных актов. «Это надо сделать максимально оперативно, потому что без них закон работать будет», – подчеркнул Бурматов, пояснив, что время есть даты вступления закона в силу, то есть до 1 января 2021 года.

«В прошлый раз, когда в 2012 году мы принимали аналогичный закон для нефтедобычи на шельфе, они разрабатывали эти акты шесть лет – до 2019 года, – заявил парламентарий. – За шесть лет произойдет еще примерно 60 тысяч нефтеразливов, чего мы допустить не можем».

Как сообщал «Новый День», ЧП на ТЭЦ-3 компании НТЭК, которая входит в структуру «Норникеля», произошло 29 мая. Из резервуара на почву вылилось около 21 тыс тонн дизельного топлива, 15 тысяч тонн попали в реки Далдыкан и Амбарная. Росприроднадзор оценил ущерб от аварии почти в 148 млрд рублей.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 07.07.20

Роспотребнадзор советует отказаться от шаурмы летом. / Онищенко назвал сроки появления новой волны Covid-19. / Страшный сон оппозиции: ЦИК обсуждает возможность голосования на выборах течение двух-трех дней. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»