Госдума досрочно лишила депутатских полномочий внука экс-премьера Евгения Примакова

Сегодня нижняя палата российского парламента досрочно лишила полномочий депутата Евгения Примакова. Причиной стало собственное заявление политика, который был назначен на другую работу. Примаков 25 июня возглавил Федеральное агентство по делам Содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал новую должность Примакова «очень ответственной и крайне важной» для продвижения «нашей культуры и нашей истории».

Журналист, член Общественной палаты Евгений Примаков получил депутатский мандат на довыборах в Госдуму в сентябре 2018 года. Место стало вакантным после ухода депутата Михаила Исаева на пост мэра Саратова.

Евгений Примаков – внук бывшего премьер-министра РФ Евгения Примакова.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 07.07.20

«У турок всегда была ненависть к нам…» Госдума подготовила ответ Анкаре. / Власти ЕС пересмотрят список стран, для которых откроют границы. / ФСБ заподозрила советника Рогозина в передаче секретных сведений НАТО. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»