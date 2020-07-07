«Куда ж деньги-то, Зин, деваются?» Счетной палате предложили проверить госкорпорации

В Госдуме настаивают на финансовой проверке государственных корпораций. Как заявил депутат от КПРФ Николай Коломейцев, бесконтрольная деятельность крупнейших компаний на бюджетные деньги наносит ущерб отечественной экономике.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ходе обсуждения отчета главы Счетной палаты Алексея Кудрина парламентарий заявил, что «правильно было бы уделить самое пристальное внимание госкорпорациям». «Мы же создали «вещь в себе», – обратил внимание Коломейцев. – По закону депутат не имеет права ни одного запроса направить в госкорпорацию. Счетная палата стесняется. В результате дивиденды, зарплаты, прибыли возрастают, а на рост экономики это никак не влияет. Это потому, что кто-то, получая бесплатные деньги – бюджетные ссуды – самообольщается, а государство от этого страдает».

Однако «самым страшным» Коломейцев назвал «вопросы взаимоотношений с крупными госкорпорациями и компаниями», пояснив, что пятерка самых эффективных предприятий не меняется, при этом все они, «как это ни парадоксально, рядом с бюджетом».

«Наша гордость, «достояние народа» «Газпром» – 13 трлн почти кредитная нагрузка, это на нас всех. А прибыли, заказы без конкурса – они бесконтрольны», – подчеркнул депутат.

В этой связи Коломейцев предложил Счетной палате проверить «Роснефтегаз» и другие подобные госкомпании. «Никто не знает, и никто ни разу не считал, а куда ж деньги-то, Зин, деваются, и почему в бюджет не поступают…», – подытожил он.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 07.07.20

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