«Самая гуманная Счетная палата в истории»: в Госдуме раскритиковали ведомство Кудрина

Счетная палата России является «самой гуманной за всю новейшую историю». Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Нилов, выступая сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента.

Нилов обратил внимание, что количество выявленных нарушений при проверках в 2019 году составило 4,5 тысячи, что примерно на 50% меньше, чем годом ранее. «Да, сумма несколько больше, но что не радует – это возврат в бюджет средств, – подчеркнул он. – За этот период возвращено 4,5 млрд. В 2018 году – 7,6 млрд, в 2017 году 19 млрд, то есть идет падение на сотни процентов возврата денег. Просим обратить на это внимание. Если у нас в этой сфере все нормально, то почему у нас образуются целые партии по борьбе народа с коррупцией?»

Вместе с тем Нилов отметил, что количество штрафов уменьшилось в 200 раз по сравнению с прошлым годом, в органы прокуратуры направлено на 40% меньше материалов, уголовных дел возбуждено также на 40% меньше. «Такая благостная картина, гуманная. Это самая гуманная Счетная палата за всю новейшую историю», – охарактеризовал Нилов работу ведомства.

«В 2018 году в бюджетную систему возвращались в основном неправильно оформленные дотации субъектов РФ, – ответил на критику глава Счетной палаты Алексей Кудрин. – Это не просто где-то кто-то деньги своровал. Это, например, недостроенные объекты, но возвращается субсидия целиком, в том числе и то, что уже использовано, и субъект должен отвлечь свои средства». После таких инцидентов Счетная палата пришла к выводу, что в таких случаях не нужно забирать субсидии целиком, и «лучше наказывать чиновников соответствующими решениями».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 07.07.20

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