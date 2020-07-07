Чиновникам пропишут наказание за хамство: Госдума составит список оскорблений, за которые будут штрафовать

Сегодня нижняя палата российского парламента в первом чтении приняла законопроект о наказании чиновников за хамство, изменения предполагается внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Заодно депутаты решили расширить понятие «оскорбление», ввести штрафы за такие действия в Интернете, и даже выразили готовность составить некий перечень унизительных слов и выражений, за которые можно будет штрафовать. При этом депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Альшевских намекнул на возможность введения запрета для СМИ цитировать оскорбления чиновников в адрес граждан.

«В последнее время проявления чванства, хамства, нетерпимости со стороны представителей власти вызывает особенно ожесточенную негативную реакцию нашего общества, и увы, в большинстве случаев с правой точки зрения наказать нерадивых представителей власти не представляется возможным», – заявил один из авторов законопроекта, депутат от «ЕР» Александр Хинштейн, представляя законопроект.

Согласно подготовленному документу, в случае первого правонарушения чиновнику грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей либо дисквалификация на срок до года, при повторном штраф составит уже от 100 до 150 тысяч, а дисквалификация предусматривается до двух лет.

Кроме того, Хинштейн и соавтор законопроекта сенатор Андрей Турчак предложили ужесточить ответственность для всех остальных категорий граждан за допущенные оскорбления, и увеличить штрафы за эти нарушения. «Штраф в размере одной тысячи рублей, очевидно, никакого серьёзного профилактирующего фактора в себе не несет», – пояснил депутат, отметив, что и под само понятие «оскорбление» будет подпадать не только ненормативная лексика. «Русский язык богат, и оскорбить другого человека можно, также не прибегая к матерным выражениям», – констатировал он. Штрафы будут грозить, в том числе за оскорбления в Интернете.

Думский комитет по госстроительству предложил все же исключить расширенное толкование понятия «иные оскорбительные формы оскорблений», и «предусмотреть закрытый перечень форм оскорблений», сообщил член комитета Виктор Пинский. При этом оскорбления в Интернете могут относиться только к открытым, публичным перепискам, подчеркнул он. «Под закрытым перечнем оскорблений подразумеваются конкретные виды, которые будут изложены», – уточнил он.

Идея Хинштейна и Турчака вызвала шквал вопросов. «Какое наказание понесет чиновница, которая заявила, что «государство не просило вас рожать»? – поинтересовался депутат от ЛДПР Сергей Иванов. «Если будет принята редакция нашего законопроекта (…), конкретная чиновница может быть привлечена по ч. 4 нашего законопроекта с наказанием от 50 до 100 тысяч рублей, – ответил Хинштейн. – Но закон обратной силы не имеет, и упомянутая вами чиновница по фамилии Глацких под эту норму не попадет. Вот если она сделает что-то подобное вновь – она будет отвечать уже по новому составу».

Депутат от «Справедливой России» Дмитрий Ионин со своей стороны обратил внимание на скандал с орловским фельдшером Дмитрием Серегиным, который рассказал о принуждении больных коронавирусом врачей ездить на вызовы – а в ответ получил гневную отповедь в соцсетях от советника губернатора Сергея Лежнева, назвавшем его «пустобрехом» и «балаболом». «Предыдущих своих критиков он называл упырями, лошаками, навозными жуками и другими такими выражениями», – уточнил Ионин, поинтересовавшись, поможет ли новый закон оградить граждан от таких выражений. В ответ Хинштейн выразил убеждение, что новый закон станет «серьезным сдерживающем центром, чтобы чиновники десять раз подумали, прежде чем позволить себе такие выражения».

«Единоросс» Андрей Альшевских, в свою очередь, спросил, не стоит ли ввести дополнительные ограничения для СМИ, чтобы они «не тиражировали эти унизительные высказывания чиновников, в которых нет бранных слов». «Нужно ли СМИ цитировать нерадивых чиновников – я считаю, что нужно и оправданно, – заявил Хинштейн. – Иначе мы с вами не будем узнавать о подобного рода вещах».

Примечательно, что после обсуждения представители фракции КПРФ заявили, что не будут поддерживать законопроект. Депутат Юрий Синельщиков заявил, что, если учесть все замечания правительства и юристов, то «от закона ничего не останется».

ЛДПР решила голосовать «за», сказал депутат Александр Старовойтов.

В итоге законопроект о наказании чиновников за оскорбления граждан поддержало 335 депутатов при 26 воздержавшихся. Против не голосовал никто.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 07.07.20

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