«Мы их употребляем..» Госдума разрешит строить склады для агрохимикатов в водоохранных зонах

Сегодня нижняя палата российского парламента большинством голосов приняла в первом чтении скандальный законопроект, разрешающий хранить агрохимикаты на территориях портов в водоохранных зонах. Как передает корреспондент РИА «Новый День», за эту инициативу правительства РФ проголосовало 313 депутатов, против оказался 51, воздержались четверо.

Неоднозначный документ вызвал серьезные споры, однако скептикам не помогло даже напоминание об экологической катастрофе на Таймыре, которую устроил «Норникель». В настоящее время законом запрещено размещение в водоохранных зонах специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов. Учитывая, что ширина такой территории у моря составляет 500 метров, а порты стоят именно в этой полосе, с перевалкой и погрузкой агрохимикатов для отправки на экспорт возникают проблемы. По словам замминистра промышленности и торговли Михаила Иванова, через морские порты уходит на продажу 24 млн тонн российских агрохимикатов в год, и только 14 из них – через российские порты. Перевалка в зарубежных портах стоит около 10 долларов за тонну, и это значит, что «порядка 100 млн долларов наша экономика оставляет в экономике зарубежных стран».

Идеи Минпромторга вызвали сомнение даже у думского комитета по транспорту, который рекомендовал внести в документ ко второму чтению ряд поправок – в частности, распространить закон только на морские порты, поскольку речные системы используются в качестве источников водоснабжения, и при этом заранее составить реестр тех агрохимикатов, которые будет разрешено хранить в портах.

Вместе с тем парламентарии обратились с рядом вопросов. «Если законопроект принят не будет, то компаниям придется нести дополнительные финансовые издержки по соблюдению экологического законодательства, ранее принятого? Я правильно понимаю ситуацию?», – поинтересовался депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шеин.

«Если мы этого не сделаем, мы будем платить другой армии. Другим государствам», – уклончиво ответил Ефимов.

«Каким образом хотя бы предварительные итоги расследования катастрофы на Таймыре учтены в этом законе? – спросил депутат ото КПРФ Николай Коломейцев. – Потому что можно упразднять, можно разрешать, но агрохимикаты не менее вредны, чем нефтепродукты, и в данной ситуации мы можем отравить значительно большее количество фауны и флоры».

В ответ заместитель министра промышленности и торговли заявил, что агрохимикаты не вредны. «Агрохимикаты – это удобрения. А удобрения и мы, и животные потребляют в составе пищевой цепочки, поэтому они не относятся к ядохимикатам, и вреда не наносят, как ядохимикаты и средства защиты растений», – заверил Иванов.

Так или иначе, на сторону лоббистов законопроекта встал спикер Госдумы Вячеслав Володин. «До сегодняшнего дня перевалка находится в Прибалтике, это значит, там остаются деньги. Принятие этого закона удваивает объемы, это говорит о том, что налоги будут в регионе, в стране, инфраструктура будет формироваться», – пояснил он.

Однако оппозиция не унималась. Коллега Коломейцева по думской партийной фракции Алексей Куринный обратил внимание, что в Конституции есть норма, которая гарантирует гражданам благоприятную окружающую среду и экологическую обстановку. «Но там нет нормы про увеличение экспорта, рост прибыли конкретных олигархов – а я так понимаю, что принятие этого закона связано во многом с их интересами, – заявил он. – Потому что мы помним и Норильск, где тоже, я думаю, были соответствующие нормы наблюдения, и к чему это привело?».

Про ЧП, устроенное «Норникелем», заместитель Мантурова рассуждать не стал, однако заявил, что «построенный сегодня перевалочный терминал в Туапсе предусматривает полностью закрытую обработку, перевалку, хранение и транспортировку [агрохимикатов] в судно».

В результате важный для производителей агрохимикатов законопроект поддержали 313 депутатов, против проголосовал 51, четыре парламентария воздержались.

Отметим, согласно данным системы «Контур.Фокус», в АО «Туапсинский Морской Торговый Порт» за последние два года Росприроднадзор нашел девять нарушений – в частности, оказалось, что порт «осуществляет деятельность по перевалке во внутренних морских водах акватории морского порта без положительного заключения экологической экспертизы документации, обосновывающей данную деятельность», не провел работы, чтобы исключить сброс неочищенных сточных ливневых и дренажных вод в акваторию порта, допускает нарушения при обращении с отходами.

Москва, Татьяна Дорофеева

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