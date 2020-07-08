«Вы объявляете всему миру, что Россия принимает бомжей!» В Госдуме раскритиковали новый законопроект правительства

Новый правительственный законопроект, предусматривающий выдачу временных удостоверений личности лицам без гражданства, оказавшимся на территории РФ, является амнистией для возможных преступников и наркоманов. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявили представители оппозиции в Госдуме, хотя парламентское большинство проголосовало «за».

Представляя документ депутатам Госдумы, заместитель главы МВД Игорь Зубов убеждал парламентариев в необходимости инициативы кабинета министров. По его словам, в России насчитается около пяти тысяч таких лиц. Кроме того, им не нужно будет получать разрешения на работу.

Категорически против внесенного в апреле законопроекта выступила фракция «Справедливая Россия». «Это какой-то год открытых дверей, окон, форточек, – возмущенно заявил депутат Олег Нилов. – Все, кому живется плохо во всем мире – «велком» в Россию, вас здесь легализуют. Вы не скажете откуда вы приехали и кто вы, а это как раз главный вопрос, почему они не говорят? Почему наш МИД по этим данным не может определить их гражданство? Бомжи, вы говорите? Это наркоманы, алкоголики, тунеядцы, преступники может быть, которые бегут от возмездия. Бегут туда, где их принимают. Вы этим им устраиваете амнистию, вы объявляете всему миру – бомжи, преступники всего мира, объединяйтесь – Россия вас принимает, дает вам документ на новое имя и социальные гарантии».

Нилов напомнил, что таким нелегалам нужна работа, жилье, их семьям и детям нужна медицинская помощь и образование. «Как же так можно? У нас 20 млн своих бедных, нищих людей, которым не находится денег свыше 12 тысяч (рублей) заплатить зарплату и пенсию, – обратил внимание депутат, обращаясь к замминистра МВД. – Вот это преступление, Игорь Николаевич. Так нельзя поступать. Вы открываете двери для миллионов».

«Эсер» также напомнил, что, согласно новой поправке к Конституции, «международные конвенции нам не указ», а самое главное – «обеспечение нормальной жизни своих граждан». «А для них – спецпоселение, тайга, 500 км, и пусть доказывают свое право жить в Российской Федерации. Вот пять тысяч [человек] отправляйте в Сибирь и там с ними занимайтесь!», – предложил он Зубову.

Несмотря на такие возражения, в первом чтении поправки в федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ» были приняты при 318 голосах в поддержку документа при 16 против и двух воздержавшихся.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 08.07.20

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