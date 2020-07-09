В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в Интернете

Сегодня на пленарном заседании нижней палаты российского парламента бурное обсуждение вызвала тема пропаганды наркотиков, в том числе в фильмах, подобных «Криминальному чтиву». Как заявил заместитель главы МВД Игорь Зубов, министерство внутренних дел не будет требовать запрета на демонстрацию таких кинолент, но прорабатывается вопрос о введении уголовной ответственности за рекламу и пропаганду наркотиков в сети Интернет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», тему о кинофильмах в ходе обсуждения вопроса о повышении ответственности за рекламу наркотиков в Интернете поднял депутат Госдумы от «Справедливой России» Игорь Моляков. «Проблема носит комплексный характер, – заявил он. – Вот фильм «Криминальное чтиво» Тарантино, там актер Траволта напрямую употребляет героин. А потом они с Умой Турман танцуют рок-н-ролл, и им очень хорошо. Некоторые наши телевизионные передачи сшибают посильнее, чем любой сильный наркотик». Следует ли «запикивать» такие сцены, или полностью вырезать, поинтересовался парламентарий.

«Я ожидал этого вопроса: что мы будем делать с фильмами», – отозвался заместитель министра МВД, и посоветовал вспомнить определение термина «пропаганда» наркотиков: это агитация любым способом за их употребление, и рассказ о каких-либо преимуществах употребления наркотиков, в том числе в лечебных целях. В фильме «Криминальное чтиво» «я бы не сказал, что там показывается преимущество, что [Тарантино] стал лучше, чем другие, потому что употребляет героин», отметил Зубов, подчеркнув, что «это вопрос правоприменения – нам суды растолковывают, что считать под тем или иным действием».

Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Иванов, в свою очередь, предложил МВД ловить наркокурьеров на специально для этого созданные сайты-клоны «наркомагазинов». При этом парламентарий подчеркнул, что до сих пор не встречал пропаганду наркотиков в Интернете. «Первый раз встретился с пропагандой наркотиков, прочитав роман Айтматова «Плаха», – рассказал он. – Там не то, чтобы пропаганда, там человек рассказывает, как чувствует себя, накурившись конопельки. Второй раз я столкнулся с этим, когда сенатор от одного из забайкальских регионов (…) предлагала пополнять бюджет этого небольшого Забайкальского региона, продавая коноплю, выращенную там, в Голландию, поскольку в Голландии это дурь официально разрешена. Других вариантов я не видел».

При этом депутат отметил, что много лет назад одному из его знакомых предложили подзаработать и перевезти «баночку с коноплей» из одного города в другой. На месте прибытия этого человека уже встречали силовики. «Это была провокация», – подчеркнул парламентарий, добавив, что «таким образом государство избавилось от наркокурьера, а этот человек на всю жизнь запомнил эту ситуацию».

Правительственный законопроект предлагает внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях, существенно увеличив штрафы за рекламу наркотиков в Сети. Так, штрафы для граждан составят до 30 тысяч рублей, для должностных лиц и предпринимателей – 100 тысяч, для юрлиц – до 1,5 млн рублей. МВД намерено и дальше ужесточать ответственность за такие нарушения.

«Вопрос уголовной ответственности прорабатывается, и мы с вами к нему вернемся», – пообещал депутатам заместитель министра.

Законопроект о повышении ответственности за рекламу наркотиков в первом чтении в итоге единогласно поддержали 355 депутатов.

Москва, Татьяна Дорофеева

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