«Чувствительные данные»: экс-сотрудникам ФСБ запретят разглашать несекретную информацию

Сегодня Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предполагает запрет действующим и бывшим сотрудникам ФСБ разглашать не только секретную информацию об их работе, но и любые другие данные, раскрытие которых может создать «угрозу собственной безопасности органов безопасности и нанести ущерб их репутации».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», поправки предложено внести в федеральный закон «О федеральной службе безопасности». Соавторами законопроекта выступили депутаты от «Единой России» Василий Пискарев и Дмитрий Вяткин. «Эта профессиональная информация не загрифована, – пояснил на заседании нижней палаты парламента Вяткин. – Распространение такой информации может выходить за пределы пятилетнего срока, когда действуют определенные ограничения».

Пискарев со своей стороны пояснил, что перечень сведений, которые экс-сотрудники ФСБ не смогут разглашать, будет составлять директор Федеральной службы безопасности. «Мы разрабатывали эту инициативу совместно с органами федеральной безопасности», – уточнил парламентарий.

На вопрос депутата от ЛДПР Сергея Иванова о причинах появления законопроекта Вяткин сообщил, что западные спецслужбы «по крупицам из открытых источников могут собирать информацию, которая сейчас может и не относиться к особо охраняемой законом, и на основании этого делать выводы, которые чувствительны для системы нашей информационной безопасности».

«Я не стану поддерживать данный законопроект», – заявил Иванов, подчеркнув, что речь не идет о том, что он хочет нанести какой-либо ущерб безопасности государства. «А если руководитель ФСБ примет решение о том, что сотрудник не должен говорить, что они пытают, например, подследственных, которые у них оказались? А ведь у нас пытки по Конституции запрещены. Что надо будет делать такому человеку?» – поинтересовался он.

«Единая Россия» идею поддержала. Депутат Анатолий Выборный уточнил, что «речь идет о той информации, которая не содержит государственную тайну, и не относится к служебной информации ограниченного распространения, но при этом ее разглашение может создать угрозу как безопасности органов ФСБ, так и нанести ущерб данному органу и государству в целом».

В итоге законопроект в первом чтении поддержали 352 депутата, воздержался один.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 09.07.20

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