Помидорная «война» России и Турции подходит к концу

Москва, Июль 14 Новый День, Мария Вяткина) – Правительство РФ готовится отменить ограничения на ввоз в страну турецких помидоров. Как пишут «Ведомости», минэкономразвития попросило минсельхоз рассмотреть этот вопрос с учетом баланса рынка.

Минсельхозе, в свою очередь, сообщили, что готовы рассмотреть инициативу, отмечает «Интерфакс». В ведомстве обратили внимание, что в России отмечается положительная динамика производства: в 2018 году урожай томатов составил 2,9 млн тонн, в 2019 году – 3 млн тонн. На 30 июня этого года валовый сбор помидоров оценивается в 229 600 тонн, что на 28,6% больше прошлогоднего уровня. При этом внутреннее потребление томатов составляет порядка 3,55 млн тонн.

В минсельхозе также подчеркнули, что вопрос об отмене квоты может быть рассмотрен после выработки нынешнего объема – 200 000 тонн. По данным на 28 июня 2020 года, из Турции было поставлено 183 000 тонн томатов – 91,5% квоты.

Напомним, после того как турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик вблизи сирийско-турецкой границы в январе 2016 года, Россия ввела ряд санкций в отношении Анкары, в том числе запретила импорт томатов и других сельхозпродуктов из Турции. С 1 ноября 2017 года Россия постепенно увеличивала квоту на импорт турецких помидоров с 50 000 тонн до 200 000 тонн.

Москва. Другие новости 14.07.20

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