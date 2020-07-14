На рынке останется 3-4 «карманных игрока»: Госдума уничтожает туриндустрию

Государственная дума саботирует правительственную помощь туристической отрасли. Как считает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, законопроект об электронных путевках «шокирует неуместностью», в результате чего на рынке останется «3-4 карманных игрока». Выступая сегодня на пресс-конференции в Москве, она подчеркнула, что документ ставит ребром вопрос о защите персональных данных, передает корреспондент РИА «Новый День».

По словам Ломидзе, тема электронных путевок очень болезненна для отрасли особенно с учетом коронавирусного кризиса. «В 2020 году бизнесу нанесен беспрецедентный удар. Рынок с трудом удерживается на плаву. Государство, правительство, Ростуризм неоднократно прорабатывали пакет мер поддержки индустрии. Они далеки от совершенства, но хорошо, что есть хоть что-то, и вопрос продолжает обсуждаться. Весь мир говорит о том, что индустрию надо поддержать. И в этих условиях, когда речь идет о выживании отрасли, появляется законопроект об обязательности электронной путевки, которая по умолчании создает дополнительную финансовую нагрузку и на бизнес, и на туристов!» – возмутилась исполнительный директор АТОР.

Ломизде обратила внимание, что система включает все виды туризма. «На этапе первого чтения это (введение системы) было единственной угрозой. На этапе второго чтения произошло повышение ставки – мало того, что она будет обязательная и платная, так она теперь и должна включать все виды туризма, не только выездной, но внутренний и въездной», – сказала она.

Как считает исполнительный директор АТОР, в результате количество вопросов по этому законопроекту превышает все разумные пределы. «Ради чего все это делается? Почему это надо вводить именно сейчас, когда отрасль на грани выживания? И кто в конце концов от этого выигрывает? Потребители, которые должны будут платить во внутреннем туризме, в въездном? Последнее – это вообще трогательно. Мы хотим, чтобы к нам начали иностранные туристы приезжать, но собираемся с них брать дополнительный налог за обслуживание этой системы и формирование каких-то фондов. Есть два фонда. Зачем вводить третий?» – сказала Ломидзе.

По ее словам, в результате таких недальновидный решений на туристическом рынке останется только несколько карманных компаний. «Содержащиеся там (в законпроекте) пункты настолько шокируют своей неуместностью в нынешней ситуации рынка, что наступает легкое онемение. Думаешь: елки-палки, государство пытается спасти индустрию, а Госдума так «красиво» выступила – предложила законопроект, который индустрию сведет до 3-4, скорее всего, карманных игроков. В такой системе невозможно будет работать. Было бы очень здорово, чтобы законопроект хотя бы как-то обсудили с бизнесом. Этого не происходит. Идет явное агрессивное проталкивание», – заявила исполнительный директор АТОР.

Более того, Ломидзе обратила внимание на еще один важный аспект законопроекта, который касается персональных данных. «Я уже не говорю про персональные данные, про которые вообще никто не вспоминает. Давайте каждый себе задаст вопросы: хочет ли он, чтобы все данные, где он, с кем он, откуда и куда улетел, за сколько – оказались в некой базе? База негосударственная – это совершенно очевидно. Что дальше с ней будет, непонятно. Я бы не хотела… Конструктивного ответа на вопрос, зачем это нужно, нет», – заключила представитель туриндустрии.

Москва, Мария Вяткина

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