«Полный пшик»: некоммерческим организациям в России осложнят жизнь

Госдума даст возможность останавливать в России работу НКО, участвующих в политической деятельности. Соответствующий законопроект, внесенный в нижнюю палату депутатом от ЛДПР Андреем Луговым, сегодня принят в первом чтении. При этом однопартиец автора документа Сергей Иванов раскритиковал инициативу, подчеркнув, что под закрытие попадут многие НКО, занимающиеся образовательной и научно-исследовательской деятельностью.

В частности, отметил парламентарий, законопроект делит все НКО на три типа: первые занимаются политической деятельностью, и получают деньги от США, вторые – выполняют некие программы, и третьи – осуществляют деятельность, которая может угрожать основам Конституционного строя. «И вы перестаньте США считать такими тупыми, как их представлял Задорнов, – призвал Иванов. – Да если им это надо, они никогда не будут напрямую перечислять средства. Они будут через Туркмению, через Абхазию, через что угодно перечислять. Через граждан РФ. И этот законопроект – полный пшик, очередное «назло маме уши отморожу».

Парламентарий назвал эффективным и простым решение президента Белоруссии Александра Лукашенко, который «обложил налогом в пользу государства все поступления, которые получают граждане Белоруссии». «А под этими формулировками [нового законопроекта] можно что угодно протащить, и любая НКО неугодная будет закрыта, – констатировал Иванов. – Я за него голосовать не собираюсь».

Луговой в ответ сообщил, что после «отдельных выступлений» у него в памяти всплывают поговорки – например, «то ли у него шубу украли, то ли он украл». «Или другое – когда путают божий дар с яичницей», – заявил он, и напомнил о своей личной обиде: в 2016 году США внесли Лугового в расширенный «список Магнитского», на членов которого наложил санкции Минфин США. Причиной стал доклад Королевского суда Лондона об отравлении полонием бывшего сотрудника российских спецслужб Александра Литвиненко. Вероятными исполнителями убийства суд назвал Андрея Лугового и бизнесмена Дмитрия Ковтуна.

«Где Магнитский, где я – я вообще не понимаю», – заявил Луговой. «Болтовня вокруг того, что любая НКО может подвернуться каким-то агрессивным воздействиям со стороны государства российского, не имея на то оснований, считаю голословными», – авторитетно добавил депутат, подчеркнув, что это «закон политического характера».

Депутат Госдумы от «Справедливой России», более 20 лет проработавший КГБ, Николай Рыжак со своей стороны заявил, что законопроект увязывает «оплату услуг, когда это в гармонии с подрывной деятельностью, доказанной и информативно подтвержденной».

В итоге документ ожидаемо был принят в первом чтении при 369 голосах «за» и одном воздержавшемся.

Поправки планируется внести в федеральный закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации». В пояснительной записке к законопроекту сказано, что он «уточняет процедуру приостановления Министерством юстиции Российской Федерации деятельности некоммерческих организаций, которые участвуют в политической деятельности, осуществляемой на территории Российской Федерации, и получают денежные средства и иное имущество от граждан (организаций) Соединенных Штатов Америки или реализуют на территории Российской Федерации проекты, программы либо осуществляют иную деятельность в ущерб Российской Федерации по результатам федерального государственного контроля (надзора) либо на основании сведений, полученных от федеральных органов исполнительной власти и органов прокуратуры».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 14.07.20

На рынке останется 3-4 «карманных игрока»: Госдума уничтожает туриндустрию. / Kia отзывает в России более 5 тысяч кроссоверов. / «Мы зачем провоцируем эту повестку?» В Госдуме бурно обсудили конституционную поправку о границах РФ. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»