Неоосманизм и собор Святой Софии: Эрдоган «ударил» по Путину

Решение Турции о присвоение православному собору Святой Софии в Стамбуле статуса мечети продиктовано внутриполитическими причинами, но при этом наносит удар по отношениям с Россией в лице президента Владимира Путина. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказал заведующий кафедрой восточных языков Дипломатической академии МИД России Асламбек Мозолоев, выступая сегодня на пресс-конференции в Москве.

По его мнению, резонансный указ президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в большей степени носит внутриполитический характер и связан, в том числе, экономическими сложностями в стране. «Идет нарастание экономических сложностей. В этом году Турции предстоит выплатить 170 миллиардов долларов внешнего долга, и неизвестно, откуда брать эти деньги. Дальше – серьезная безработица в стране, достигшая, по официальным сведениям, 17 %. Это – серьёзный фактор, который давит на правительство Эрдогана. Ситуация требует сплочения широких масс вокруг правящего класса. Как резко вызывать к себе симпатию? Мы знаем, что религиозное сознание – самое древние сознание. Пользуясь этим фактором, можно многое всколыхнуть …» – отметил он.

В то же время, как считает Мозолоев, Эрдоган своим указом дискредитировал своих политических оппонентов. «На прошедших местных муниципальных выборах главная оппозиционная сила (Народно-республиканская партия) решительно завоевала крупнейшие города – Стамбул, Анкару, Измир – и назначила мэрами членов своей партии. Это было серьезное поражение Эрдогана. Как ударить по оппозиционной партии? Пойти на отмену решения, которое принял основатель этой партии Мустафа Кемаль Ататюрк. Партия не смогла защитить решение своего основателя», – пояснил эксперт.

По его мнению, еще одной причиной изменения статуса собора стали геополитические надежды турецкого лидера, а именно – желание Эрдогана «реализовать и подвести под свою политическую философию неоосманизма новый фундамент». «Мне кажется, это сподвигло обратиться к такому рычагу. Обратите внимание, что речь идет о неоосманизме как некой реинкарнации философии османизма – распространения своего влияния на исламский мир и привлечение к себе внимания мусульман не только внутри страны, но и внешне. А как провести свою связь Османской империей? При каком султане Святая София стала мечетью? При султане Мехмеде II Завоевателе», – отметил Мозолоев и добавил, что, возвращая православному собору статус мечети, Эрдоган пытается показать, что он продолжает дело Мехмеда II.

Вместе с тем эксперт выразил уверенность, что указ Эрдогана имел сильное побочное действие на международной арене, особенно в отношениях с Россией. «Мне кажется, что Турция, с которой мы на сирийском плане добились определенных успехов и которой мы помогли выйти на мировой уровень в качестве державы, решающей мировые проблемы, не до конца осознала, что она смогла добиться в альянсе с Россией», – полагает он.

«То, что она (Анкара) приняла решение вновь ударить по православию, а православие – культурный код нашей страны, привело к тому, что Эрдоган также ударил по своему партнеру в лице нашего президента. Турция не доросла до уровня державы, несущей ответственность за ситуацию в мире», – заключил эксперт.

Москва, Мария Вяткина

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