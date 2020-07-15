Госдума внесла поправки в закон о прививках

В России прививки из национального календаря и по эпидемиологическим показаниям бесплатно можно будет проводить в частных клиниках. Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий законопроект в первом чтении приняла сегодня Государственная дума.

По данным фонда ОМС, за 2018 год в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования (ОМС) зарегистрировано 22,5 млн посещений и обращений граждан в негосударственные клиники. Фактически из календаря прививок выключено большое количество людей, прикрепленных по своим полисам к негосударственным медучреждениям, сообщил депутат Борис Менделевич.

Вместе с тем, как пояснил парламентарий от КПРФ Алексей Куринный, законопроект разрешает прививать граждан в рамках национального календаря прививок, но только таким клиникам, которые входят в территориальную программу ОМС. «Почему не позволить частным организациям, имеющим все допуски, прививать и не входить в территориальную программу? Частные клиники обычно имеют более широкий выбор вакцин», – сказал он.

«Конечно, у них есть свои вакцины, другого качества, есть импортные, но речь-то идет о национальном календаре, который реализуется за счет государственных программ. А все остальное – в дополнение, параллельно с этим», – заявил со своей стороны глава думского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов.

Законопроект в первом чтении был принят единогласно.

Поправки предложено внести в федеральный закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». В пояснительной записке к документу сказано, что сейчас «лекарственные препараты и денежные средства для проведение профилактических прививок, включенных в национальный календарь профилактических прививок и календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, направляются только в организации государственной и муниципальной систем здравоохранения, хотя фактически медицинскую помощь и медицинские услуги граждане получают в медицинских организациях любой предусмотренной законодательством Российской Федерации организационно-правовой формы, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в соответствии с законодательством в сфере охраны здоровья».

Москва, Татьяна Дорофеева

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