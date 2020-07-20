Доллар поднялся до 72 рублей

Курс доллара в понедельник утром на торгах на Московской бирже превысил уровень в 72 рубля, евро также растет по отношению к рублю.

Как следует из данных торгов на Московской бирже, утром доллар поднялся до уровня 72,15 рубля. Ранее американская валюта поднималась выше порога в 72 рубля 7 июля.

Курс евро также растет по отношению к российской валюте, достигая на торгах в понедельник отметки 82,59 рубля.

Средневзвешенный курс доллара расчетами «завтра» составил 71,9628 рубля. Это выше установленного в пятницу на 1,1518 рубля.

Отметим, что цена на нефть марки Brent в понедельник начала снижаться. Аналитики связывают это с ухудшением эпидемиологической обстановки в мире. Так, сентябрьские фьючерсы на лондонской бирже ICE Futures утром стоили $42,85 за баррель (– $0,29 к цене на закрытии предыдущей сессии), пишет «Финмаркет». При этом за предыдущую неделю Brent уже подешевела на 0,2%.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 20.07.20

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