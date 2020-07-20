«Второй позор страны»: депутат Госдумы раскритиковала минстрой РФ

Глава комитета Госдумы по жилищной политике Галина Хованская раскритиковала работу минстроя РФ сразу по нескольким направлениям. В частности, это решение проблемы с обеспечением жильем детей-сирот и очередников. Кроме того, как подчеркнула парламентарий, в регионах, где завершается переселение из аварийного жилья, нужно переходить к программе реновации, и возложить «эту функцию можно было бы на Фонд содействия реформированию ЖКХ».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом депутат сообщила на заседании Совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищно-коммунального комплекса при Совете Федерации.

Кроме того, отметила Хованская, в стране забуксовала программа строительства наемного жилья, хотя потребность в нем очень большая. «Почему-то некоторые руководители минстроя считают, что такой потребности нет. Это неправда. Это не соответствует действительности», – заявила она.

Наемные дома смогут «выдернуть» из очередников, вставших в очередь на получение социального жилья до 1 марта 2005 года тех, кто уже не входит в число малоимущих – однако еще не может взять ипотеку, полагает депутат. «К сожалению, в выступлении представителя минстроя все время звучит – ипотека, ипотека, ипотека. Ипотека – это 30% граждан, причем совершенно не тех, перед которыми есть обязательства. Там процент этих людей ничтожен: если мы найдем среди них 1-2% очередников, это будет хорошо. И я считаю, когда президент говорит о 5 млн семей, которые мы должны ежегодно обеспечить [жильем] – он говорит не только и не столько об ипотеке», – подчеркнула Хованская.

Парламентарий обратила внимание, что минстрой также высказывается о проблеме с обеспечением квартирами детей-сирот, которую Хованская назвала «вторым позором страны после аварийного жилья». «Дети-сироты – это целый город бездомных! Сколько можно об этой проблеме говорить. Вот они-то нуждаются в социальном найме, про который мы как-то забыли, – заявила она. – (…) Но если с аварийным жильем мы справляемся, то с проблемой детей-сирот мы не справляемся».

В этой ситуации депутат предложила оплачивать найм жилья для тех сирот, кому власти не могут в срок предоставить квартиры. «Это не дело министерства просвещения. Они воспитывают детей. А обеспечивать жильем – это компетенция минстроя, – указала она. – Как угодно делайте – новый департамент, должна быть программа. Люди уже устали ждать, они по 30 лет стоят в очереди, это полжизни! А мы как бы не замечаем проблему, потому что это муниципальная ответственность. Но у муниципалитетов есть деньги только для затыкания дыр».

При этом Хованская напомнила участникам заседания о предложении изменить правило приватизации жилья и разрешать оформлять квартиру в собственность только тем, кто не является малоимущим и готов к оплате налогов и взноса на капремонт. Из-за высоких платежей за собственное жилье в стране уже образовался слой граждан, которые сознательно отказываются от приватизации квартир. По оценке Хованской, речь идет о 4-8% населения.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 20.07.20

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