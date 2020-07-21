«Главные слова любви»: Госдума забрала депутатский мандат у либерал-демократа Дегтярева

Госдума досрочно прекратила полномочия депутата от ЛДПР Михаила Дегтярева. При голосовании по проекту соответствующего постановления нижней палаты парламента, один из его коллег воздержался.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», анонсируя решение, первый заместитель председателя думской комиссии по мандатным вопросам Иван Квитка обратил внимание парламентариев, что президент РФ Владимир Путин накануне назначил Дегтярева врио губернатора Хабаровского края. Вопросов к докладчику ни у кого не оказалось, желания выступить также не изъявил ни один из коллег парламентария. Правда, лидер ЛДПР Владимир Жириновский включил минутный видеоролик, в котором Дегтярев поблагодарил спикера нижней палаты парламента, коллег по думскому комитету по физической культуре, а также высказал «самые главные слова благодарности, признательности и любви моему наставнику Владимиру Вольфовичу Жириновскому». Именно лидер ЛДПР доверил Дегтяреву возглавить Самарское отделение партии 15 лет назад. «А вчера президент доверил мне возглавить Хабаровский край», – заявил Дегтярев.

Постановление Госдумы о досрочном сложении полномочий Дегтярева поддержали 399 депутатов, против не голосовал никто, однако один из присутствовавших на заседании воздержался.

Комментируя назначение, спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что Дегтярев «отдал Государственной думе 9 лет своей жизни, представляя непростой регион». Он был избран в Госдуму 7 созыва по списку ЛДПР, он представлял Самарскую область.

Очно поблагодарить Дегтярева за работу парламентарии не смогли, потому что накануне вечером врио губернатора вылетел в Хабаровский край. «Мы надеемся, что у него все получится, – заявил Володин. – Потому что в Думе он всегда лучшие качества проявлял: ответственность, открытость, эффективность, все в нем сочеталось, несмотря на молодость».

Москва, Татьяна Дорофеева

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