«Это бессмысленное голосование»: в Госдуме все депутаты проигнорировали поправки к реформе надзорной деятельности

Сегодня Госдума во втором чтении приняла правительственный законопроект о реформе всей системы контрольно-надзорной деятельности в РФ. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в рамках обсуждения в думский комитет по контролю и регламенту поступило около тысячи поправок и предложений. При этом часть изменений при голосовании была полностью проигнорирована всеми без исключения депутатами.

Как выяснилось, комитет по контролю и регламенту изменил в таблице номера поправок, предложенных коммунистами, и новую нумерацию депутаты получили только сегодня перед заседанием. Это внесло замешательство и сумятицу в ряды депутатов от КПРФ. «Закон о контроле и надзоре должен быть до предела ясным и понятным. Его нормы должны понимать все», – подчеркнула депутат от КПРФ Вера Ганзя. Ее коллега по фракция Юрий Синельщиков и вовсе предложил не выносить поправки коммунистов на обсуждение, поскольку из-за изменения нумерации все равно неясно, о чем идет речь – а голосовать «вслепую» фракция не станет. «Это не мы перепутали, это комитет перепутал. Я успел только одну найти», – сообщил он, и доложил предложения КПРФ по единственной поправке. «Несмотря, что вы не назвали, я могу по каждой вашей поправке, хотя вы на комитете присутствуя позицию не высказали…» – парировала председатель комитета по регламенту Ольга Савастьянова, однако тут же получила замечание от спикера Госдумы Вячеслава Володина. «С регламентом вольно не обращайтесь, пожалуйста. Вы не можете», – предупредил он.

После этого сразу по нескольким поправкам коммунистов не проголосовал ни один депутат, и на думском табло высвечивались только ноли. «Это бессмысленное голосование, – снова взял слово Синельщиков. – У нас же поправки совершенно другие. Это не наши поправки, поэтому никто голосовать по ним не будет. Надо снять эти вопросы».

Очередная дискуссия возникла при рассмотрении отдельно розданной депутатам поправки, доложить которую по регламенту сначала должен был ее автор Дмитрий Сватковский. В этой ситуации спикеру Госдумы вновь пришлось объяснять главе думского комитета по регламенту, как этот процесс должен идти в соответствии с регламентом.

В результате во втором чтении законопроект о государственном надзоре и контроле был принят 300 голосами за при одном против и трех воздержавшихся. В третьем чтении документ будет рассмотрен завтра.

Законопроект предлагает урегулировать отношения, связанные с организацией и осуществлением государственного контроля (надзора), а также муниципального контроля. Как сказано в пояснительной записке к проекту закона, документ «призван устранить недостатки действующего правового регулирования государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в том числе несистемность и пробельность регулирования, недостаточность регулирования вопросов профилактики нарушений обязательных требований, а также неоправданный акцент на проведении проверок, являющихся наиболее затратным как для бизнеса, так и для контрольно-надзорных органов мероприятием». Полномочия по проведению проверок должны быть разграничены между федеральными и региональными органами государственной власти, а также органами местного самоуправления.

Для проверок инспекторам придется открывать контрольно-надзорное производство, при этом оно сможет включать не более двух внеплановых контрольно-надзорных мероприятий по одному поводу в отношении одного контролируемого лица.

«Законопроектом предусматривается прямой запрет на установление ключевых показателей видов контроля, основанных на количестве проведенных контрольно-надзорных и профилактических мероприятий, количестве выявленных нарушений и количестве контролируемых лиц, привлеченных к ответственности», – говорится в пояснительной записке. Предполагается, что все сведения будут доступны в единой информационной системе в режиме реального времени.

Москва, Татьяна Дорофеева

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