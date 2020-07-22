«Надо не допустить морга»: премьер-министр и спикер Госдумы поспорили о средней зарплате учителя в России

Сегодня на пленарном заседании нижней палаты российского парламента разгорелся спор о зарплатах учителей. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, что работники средних образовательных учреждений в регионах-реципиентах получают по 18-28 тысяч рублей, и эти цифры не дотягивают до среднего показателя в 40,1 тысячи рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с вопросом о зарплатах учителей и врачей к премьеру обратился депутат от КПРФ Олег Смолин. Парламентарий обратил внимание, что по официальной статистике зарплаты педагогов в стране давно достигли показателей из майских указов главы государства, однако данные Общероссийского народного фронта свидетельствуют, что в 75 из 85 регионов президентская инициатива не исполнена. При этом, как отметил Смолин, чтобы получать приемлемую зарплату фактически учителя работают на полторы – две ставки. Кроме того, в последние годы у педагогов резко возрос объем бумажной работы и отчетности. «Просьба принять меры по исполнению президентского указа при работе педагога на одну ставку и дебюрократизации работы», – заявил депутат.

Вместе с тем, как сказал Смолин, правительству придется вернуться к вопросу о «коронавирусных» доплатах врачам – поскольку сейчас по данным профсоюзов положенные выплаты получает только каждый шестой медик из тех, кому они в действительности положены.

«40,1 тысячи рублей средняя зарплата учителей, которая на сегодняшний день по мониторингу на 0,3% выше среднего дохода от трудовой деятельности по стране. Ну как, это средняя по больнице. (…) Но у учителя она чуть выше, чем по стране», – возразил парламентарию Мишустин, и тут же сказал «громадное спасибо нашим учителям» за работу во время пандемии.

Информацию о том, что врачи не могут получить положенные доплаты, премьер-министр назвал неправдой. «Эксперты, которые говорят, что каждый шестой получает, не базируют свои знания на фактах и на том, что есть на самом деле, – заявил премьер-министр. – Мы мониторим внимательнейшим образом доплаты врачам. Неправда это. Я абсолютно уверен. Если есть такая информация, пожалуйста, дайте нам ее». Доплаты основаны на заявительном принципе, уточнил Мишустин.

«По средней зарплате учителя и врача – нам надо обсудить этот кейс, – заявил, в свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин. – Средняя зарплата в регионах не просто разная, она отличается в разы. И когда вы говорите о среднюю зарплату в размере 40 тысяч – ее нет. У учителя ее нет. И такая же ситуация, если брать по врачам».

По данным Володина, средняя зарплата в большинстве регионов составляет порядка 28 тысяч рублей, а начинающий учитель может получать 18 тысяч рублей. «И когда звучит цифра 40, нам сразу наши избиратели говорят: где вы нашли такую заработную плату?» – рассказал спикер Госдумы.

По его словам, в стране есть 17 регионов-доноров, но даже среди них у субъектов РФ разная бюджетная обеспеченность – например, сравнивать Москву и Калужскую область будет неправильно. «Надо эту тему обсудить в привязке к регионам, потому что бюджетная обеспеченность отличается почти в 7 раз», – предложил Володин, отметив, что эту ситуацию следует обсудить до того, как Минфин РФ внесет в Госдуму проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-23 годов.

«Нам надо не среднюю по больнице, потому что там есть и морг, и там, где горячо. Вот нам надо не допустить морга», – подытожил Володин.

Сегодня на заключительном в весеннюю сессию заседании Госдумы, премьер-министр РФ выступает с отчетом о работе правительства за 2019 год и отвечает на вопросы депутатов.

Москва, Татьяна Дорофеева

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