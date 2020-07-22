«Мы благодарны руководству страны»: Жириновский заступился за врио губернатора Хабаровского края

Сегодня на пленарном заседании Госдумы лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал жителей Хабаровского края поддержать нового губернатора. «Мы благодарны тому, что руководство страны направило представителя ЛДПР», – подчеркнул политик, отметив, что Михаил Дегтярев сегодня утром отправился на работу пешком, без сопровождения сотрудников ГИБДД и ФСО.

Выходя на думскую трибуну, Жириновский передал документ сидящему в президиуме премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Во время выступления лидер ЛДПР пояснил, что это программа развития Дальнего Востока. «Хабаровск назвал вам, почему плохо [в стране]! Потому что не общаются с народом, – заявил Жириновский. – Почему любят губернаторов от ЛДПР, всех трех – Хабаровск, Смоленск и Владимир? Они выходят к людям, все остальные сидят в кабинетах».

Политик также обратил внимание, что в Хабаровском крае не очень хорошо встретили врио губернатора Дегтярева, которого назначил глава государства. «Хочу обратиться к жителям Хабаровского края, чтобы они поддержали нового руководителя края, – заявил лидер ЛДПР. – Мы с уважением относились к Сергею Фургалу за его губернаторскую деятельность… я не беру историю, что там было 15 лет назад. Закончатся все судебно-следственные мероприятия, и, возможно, дело каким-то образом будет закрыто. Но пока край должен развиваться, и руководитель должен находиться на месте!»

«Мы благодарны тому, что руководство страны направило представителя ЛДПР, и он уже сегодня утром выходит и идет пешком по городу, а не в сопровождении ГИБДД, ФСО и всех остальных! – сообщил Жириновский. – Вот таких губернаторов любит народ!»

Напомним, накануне в Хабаровске продолжились акции протеста – жители края без восторга восприняли назначение врио главы региона Дегтярева.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 22.07.20

«Надо не допустить морга»: премьер-министр и спикер Госдумы поспорили о средней зарплате учителя в России. / В России хотят узаконить содержание пенсионеров в обмен на квартиру. / Каждый второй россиянин недоволен своей жизнью. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»