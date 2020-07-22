российское информационное агентство 18+

Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 22 июля 2020, 13:55 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Жириновский: Фургал сам собирался уйти с поста губернатора

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, которому предъявлены обвинения в тяжких преступлениях, собирался в Москву, чтобы написать заявление об отставке «по собственному желанию». Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил в ходе выступления в Государственной думе лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Губернатор собирался во вторник ехать в Москву, писать заявление по собственному желанию! Вы его арестовали зачем в четверг? Кому-то хотелось мускулы показать? Да мы, да чего там, скрутили! Он летит уже в Москву, я его уговорил. По собственному желанию!» – заявил Жириновский, повернувшись в сторону президиума, где находился премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Как сообщал «Новый День», Фургал был задержан 9 июля по обвинению в причастности к заказным убийствам предпринимателей в 2004-2005 годах. После этого в Хабаровском крае начались массовые акции в его поддержку. Позже глава государства назначил врио губернатора края депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 22.07.20

Жестокое убийство таксиста в Подмосковье: подозреваемый арестован. / США объявили о сроках возобновления полетов Boeing 737 MАХ. / «Мы благодарны руководству страны»: Жириновский заступился за врио губернатора Хабаровского края. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Госдума

«Мы благодарны руководству страны»: Жириновский заступился за врио губернатора Хабаровского края

«Надо не допустить морга»: премьер-министр и спикер Госдумы поспорили о средней зарплате учителя в России

Мишустин допустил начало учебного года в дистанционном формате: для каждого региона будет отдельное решение

Внутренним туристам вернут деньги: правительство РФ выделит средства на поддержку

«Справились»: Мишустин отчитался об успехах фармацевтической и медицинской промышленности

Мишустин заявил о выделении дополнительных средств на медицину

Счетная палата придет с проверкой в Центробанк и УК Фонда консолидации банковского сектора

Госдума одобрила «гибридную занятость»

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Москва, Центр России, Общество, Политика, Россия, Госдума, Жириновский Владимир, ЛДПР,