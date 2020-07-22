«Чего там иконостас в президиуме?» Жириновский снова потребовал построить для Госдумы новое здание

Депутатам Госдумы необходимо новое здание нижней палаты парламента. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, выступая сегодня в Госдуме после отчета правительства. При этом политик обрушился с резкой критикой на коллег в парламенте и представителей кабинета министров.

«Здесь был кинотеатр для уборщиц, а теперь сидят депутаты и решают государственные вопросы! – возмущенно заявил лидер ЛДПР. – И 26 лет нам говорят «рано, еще не время» [строить новое здание]. Сначала надо решить проблемы наших граждан. Мы никогда не решим проблемы наших граждан! Никогда! И не надо морочить голову!»

В новом здании можно было бы решить вопрос с дистанцией в полтора метра, потому что сейчас депутаты «сидят локоть в локоть», пояснил Жириновский.

«Чего вы там [сидите, устроили] иконостас в президиуме? – обернулся лидер ЛДПР к спикеру Госдумы Вячеславу Володину, рядом с которым сидели премьер Михаил Мишустин, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также заместители председателя думы. – Отправьте их всех обратно! Останьтесь вдвоем с председателем правительства! Чего они тут сидят и заражают друг друга?»

Лидер ЛДПР также обратил внимание, что из всех, сидящих в президиуме, перчатки надел только «внук великого писателя Толстого» Петр Толстой. После этого Жириновский раскритиковал коллег, которые ходят по зданию парламента без масок, и участвуют в многочисленных телевизионных передачах и ток-шоу.

«[Алексей] Журавлев! (…) Каждый день, по всем каналам! Уже опротивела его рожа! Смотреть противно всем! Кто это делает, я не могу понять? Каждый день на всех каналах – и заражает нас здесь!», – заявил парламентарий, посоветовав таким депутатам «идти работать туда». «Отвязался бычок молодой и пошел по телепередачам!», – заключил Жириновский под смех в зале.

Москва, Татьяна Дорофеева

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