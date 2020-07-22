«Будем воспитывать»: Госдума сразу в двух чтениях приняла президентский закон о воспитании в школах

Президентский закон о воспитании в школах принят сегодня Государственной думой сразу во втором и третьем чтении. За инициативу главы государства Владимира Путина в нижней палате парламента проголосовали единогласно 379 депутатов – документ поддержала даже думская оппозиция.

«Законопроект возвращает в наши школы воспитательный процесс, – сообщил глава думского комитета по образованию Вячеслав Никонов. – Как известно, образование – это, прежде всего, воспитание, и во вторую очередь – обучение. Воспитывать будем и дальше на славных исторических традициях нашей страны, на нашей великой культуре, на нашем сегодняшнем дне России, о чем сегодня было сказано в отчете правительства».

Поправки в федеральный закон «Об образовании» предложил внести президент РФ. В частности, в документе теперь раскрывается понятия «воспитание», содержится механизм организации воспитательной работы в школах, и устанавливаются сроки, согласно которым воспитательные методики должны быть внедрены во всех средних учебных заведениях страны до 1 сентября следующего года. Согласно принятым сегодня поправкам к проекту закона, объединения школьников смогут принимать участие в составлении планов воспитательной работы.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 22.07.20

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