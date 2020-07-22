«Вы не экстремист, вы – государственный деятель»: Госдума приняла резонансный закон о границах РФ

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила в третьем, окончательном чтении поправки в закон «О противодействии экстремистской деятельности», благодаря которым экстремизмом будут считаться призывы к нарушению территориальной целостности страны, за исключением ситуаций с демаркацией и делимитацией границ. Документ поддержал 391 депутат, двое парламентариев воздержались.

«Это первый закон, который прямо вытекает из Конституции РФ, точнее из поправки, которую мы все вносили», – уточнил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Между тем депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный с думской трибуны вновь указал, что призывы к нарушению целостности страны и ранее считались экстремизмом, однако поправка вносит исключения: отныне экстремизмом не будут считаться подобные деяния, связанные с делимитацией, демаркацией и редемаркацией границ РФ.

«Проще говоря, если вы призываете отдать Японии Курилы – значит, вы экстремист, и вас можно привлекать к ответственности, – пояснил он. – А если вы призываете отдать Курилы в рамках заключения международного договора – как это неоднократно уже было – значит, вы не экстремист, вы государственный деятель».

Единственным механизмом, который может воспрепятствовать передаче российских территорий в рамках подобных договоров, остается парламент – «на который надежды нет», отметил Куринный. Так, в 2011 году была согласована передача Норвегии части российской территории в Баренцевом море. Однако поправка коммунистов о том, что вопросы об отчуждении территории РФ должны решаться только на общероссийском референдуме, во втором чтении принята не была.

«Мы внесем изменения в закон о референдуме РФ, – пообещал Куринный. – Надеемся, что все те, кто является патриотом и действительно ратует за территориальную целостность РФ, за него обязательно проголосуют».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 22.07.20

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