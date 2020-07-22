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Среда, 22 июля 2020, 16:31 мск

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Зюганов с трибуны Госдумы назвал лидера «Коммунистов России» педерастом

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал глав парламентских фракций встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным и обсудить вопросы партийного строительства. Претензии главного коммуниста России вызвало огромное количество партий-спойлеров, появившихся в преддверии выборов-2021. Главу «Коммунистов России» Максима Сурайкина Зюганов назвал «педерастом».

«Диалог должен быть полноценным, особенно когда жизнь напрягается», – подчеркнул лидер КПРФ.

«Что касается партийного строительства – я предлагаю своим коллегам, Жириновский авторитетный человек, Миронов знает, Неверов в последнее время корректно ведет по отношению к оппозиции – давайте встретимся с президентом и обсудим: к чему его администрация настрогала только на нашем фланге 17 партий? Кому они нужны? – заявил Зюганов. – [Лидера партии «Коммунисты России» Максима] Сурайкина, извините за выражение, этого педераста, отправили замруководителя думы в Ульяновск, эту нашу общую сокровищницу. У него там никого нет, его команда выступила, показала материалы, вы в ужас придете! Но его без посылки туда из Кремля не могли принять».

Резкое замечание в отношении администрации президента и Максима Сурайкина вызвало критику со стороны спикера Госдумы Вячеслава Володина. «Вы правильно сказали о президенте, он всегда открыт к диалогу, – заявил он. – Я с вами не соглашусь в оценке работы администрации. Я знаю, что там также делает все для того, чтобы этот диалог поддерживался (…) Политическая дискуссия также должна быть корректной, поэтому когда вы в адрес Сурайкина говорите такие слова – это неправильно».

Москва, Татьяна Дорофеева

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