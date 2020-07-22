«Никотиновое лобби нас победило»: Госдума приняла новый антитабачный закон

Сегодня нижняя палата российского парламента окончательно одобрила закон, который приравнивает вейпы и электронные устройства для курения к обычным сигаретам. В документе, по мнению депутата Госдумы от КПРФ Веры Ганзя, осталась лазейка, которую пролоббировали производители жидкого никотина и устройств для его потребления.

При обсуждении законопроекта депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Боярский отметил, что теперь «вейпы, системы нагревания табака, кальяны и прочие новомодные устройства по способу применения приравниваются к сигаретам». «Их нельзя будет курить ни в барах, ни в ресторанах, ни в торговых комплексах, ни на вокзалах или офисах – нигде. (…) Никпэки, известнее под названием снюса, мы действительно запретили», – уточнил парламентарий. Кроме того, по его словам, под запретом оказались мармелад, конфеты и леденцы с никотином – «это то, чем травились дети».

Тем не менее, как заявила депутат от КПРФ Вера Ганзя, в законе оставлена лазейка для производителей подобных товаров. «Дорогие коллеги, никотиновое лобби нас с вами победило», – заявила она.

Как пояснила парламентарий, речь идет об одной из статей нового закона, которая запрещает оборот только такой продукции, в которой концентрация никотина превышает 20 мг. «Дети травились почему? Потому что у нас у нас была лайка в законе. Мы ее ликвидировали, запретили. Но у нас появилась другая лазейка», – подчеркнула она.

При этом Ганзя обратила внимание, что не напрасно обсуждение поправок в закон шло полгода: это время требовалось «никотиновому лобби», чтобы внести в документ нужные нормы. «Я думаю, что лоббируются интересы транснациональной корпорации, которая делает вот эти устройства, и выпускает этот жидкий никотин. Почему у нас в стране такое сильное лобби этой корпорации? И самое страшное, что у нас в Думе есть люди, которые лоббируют эту корпорацию!» – возмущенно заявила депутат.

«Мы получили вот что: казнить нельзя помиловать», – подытожила она, предупредив, что Госдуме придется вернуться к этому закону позднее, чтобы убрать спорную, на ее взгляд, статью.

В результате в третьем чтении закон поддержало 350 депутатов, против голосовали двое и воздержался один парламентарий.

Москва, Татьяна Дорофеева

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