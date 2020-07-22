«Вот тогда душу отведем!» Госдума отправилась в отпуск до сентября

Государственная дума завершила работу в весеннюю сессию, заседание закрылось выступлением спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, который заявил, что с принятием поправок к Конституции дума получила новые полномочия, и «избиратели от нас ждут, что мы наконец-то станем более эффективными».

Говоря о развитии партийной системы страны, спикер Госдумы заявил, что России не подходит ни двухпартийная, ни однопартийная система: несостоятельность первой доказали США, где общество раздираемо конфликтами, а элиты расколоты. Однопартийная система для РФ является «взглядом в прошлое», уточнил Володин, напомнив о КПСС. «Тему выборов и партий давайте оставим на то время, когда войдем в избирательную кампанию, и уж тогда душу отведем», – предложил председатель нижней палаты парламента.

В целом с начала 2020 года Госдумой был рассмотрен 621 законопроект, принято было 312, в думском портфеле осталось 1 185 законодательных инициатив, из них 1 155 – законопроекты, внесенные на рассмотрение за прошедшие четыре года. «Мы с вами практически завершили разбор законодательных завалов», – сообщил Володин, пояснив, что от прошлых созывов осталось 30 законопроектов, это всего 1,5%, поскольку Госдумы 7 созыва получила 2020 законопроектов от своих предшественников.

«Мы не выбрасывали законодательные инициативы наших предшественников в корзины, мы их прорабатывали, и более 10% принято из этих законодательных инициатив», – отметил Володин.

Следующую неделю законодатели проведут в своих регионах, а затем отправятся в отпуск. «Желаю плодотворной работы до осенней сессии, здоровья, удачи, всего самого хорошего», – сказал спикер Госдумы.

Осенняя сессия нижней палаты парламента откроется в сентябре.

Москва, Татьяна Дорофеева

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