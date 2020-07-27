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Понедельник, 27 июля 2020, 14:04 мск

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В Москве предотвращен теракт: планировался массовый расстрел

В Москве в результате спецоперации Федеральной службы безопасности совместно с МВД и Следственным комитетом пресечена деятельность членов террористической организации, которая планировала теракт в одном из мест массового скопления людей в российской столице. При задержании экстремист был ликвидирован, ведется розыск его соучастников.

Террорист был обнаружен в районе заброшенных гаражей в подмосковных Химках, где открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов из автоматического огнестрельного оружия, но был нейтрализован ответным огнем. При осмотре места происшествия у мужчины обнаружен автомат АКС-74У, три снаряженных магазина и три гранаты, передает РИА «Новости» со ссылкой на правоохранителей.

Преступником оказался гражданин одной из стран Центральной Азии, который жил в столице в арендованной квартире. Также в Подмосковье был задержан его брат, который искал родственника, чтобы не допустить его въезд в Сирию для участия в запрещенной в России международной террористической организации.

При обыске в арендованной преступником квартире обнаружены вещественные доказательства, что уничтоженный бандит был связан с эмиссарами террористов в Сирии и готовил массовый расстрел граждан. Сейчас ведется розыск возможных соучастников.

Москва, Светлана Антонова

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