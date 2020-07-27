Биржевой курс евро превысил 84 рубля

Сегодня на торгах на Московской бирже курс европейской валюты превысил 84 рубля. Как передает корреспондент РИА «Новый День», «европеец» подорожал по отношению к официальному курсу, установленному на завтра, почти на 30 копеек.

Максимальный курс евро достиг 84,08 рубля. В то же время доллар продается на уровне 71,5 рубля.

По итогам утренних торгов Банк России назначил на завтра, 28 июля, официальный курс доллара на уровне 71,5850, евро – 83,7759.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 27.07.20

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