Война «под Россию»: в конфликт вокруг Нагорного Карабаха выходит на мировой уровень

Территориальный конфликт между Арменией и Азербайджаном ведет к войне «под Россию». Как считают эксперты, обстановку значительно осложняет вмешательство в процесс третьих государств, в том числе Турции и США. Об этом шла речь сегодня на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент РИА «Новый День».

Как отметил политолог, кандидат политических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян, нагорнокарабахский конфликт уже вышел за пределы Армении и Азербайджана. «Как и во многие другие конфликты, в него вовлечено множество стран – Турция, Россия, Иран, Израиль, Штаты. Это, конечно, еще больше усложняет и без того практически неразрешимую проблему. Турецкая сторона отыгрывает свою линию, она демонстрирует поддержку Азербайджана. В военном плане, если бы не было России, Азербайджан и Турция на пару решили бы не только нагорнокарабахский, но и армянский вопрос. Но Россия есть. И есть ее гарантии, как формальные Еревану, так и неформальные Нагорному Карабаху», – сказал он.

В то же время Мирзаян полагает, что нынешняя ситуация ставит азербайджанское руководство в сложное положение. «Дипломатическим путем решить нельзя, решить военным невозможно – приведет к поражению. Отказаться тоже нельзя», – полагает он.

С его точки зрения, июльские события показывают, что Баку сейчас пытается подать сигнал России «как главному гаранту», и подтолкнуть переговорный процесс. «В этой ситуации Азербайджан демонстрирует России, что отсутствие переговорного процесса чревато военными всплесками, абсолютно ненужными. Вопрос в том, воспримет ли Россия правильно сигнал, как другие игроки встраиваются, и как это скажется», – сказал Мирзаян.

По его мнению, заморозка переговорного процесса выгодна Армении и отчасти России. «Нет войны – нам хорошо, отстаньте от нас, но невыгодно Азербайджану, который пытается болото расшевелить, том числе через обстрелы», – отметил он.

Как считает председатель экспертного совета фонда поддержки научных исследований «Мастерская евразийских идей» Григорий Трофимчук, главная причина обострения нагорнокарабахского конфликта не только в формализме переговорного процесса, но и в риторике армянской стороны – особенно премьер-министра Николы Пашиняна.

«Азербайджан ожидал, что будет скорость переговоров, что они будут отличаться от того, что было до апрельской войны 2016. Причина также в серии карабахских тезисов Николы Пашиняна. Он появился во главе Армении и сразу начал с Карабаха», – обратил внимание эксперт.

Как считает политолог, за спиной Пашиняна могут стоять западные советники, что, по его мнению, крайне опасно и для Армении, и для Азербайджана, и для России.

«С учетом глобальной нездоровой обстановки в регионе ситуация по любому катится к войне, если мы не найдём экстраординарные предложения, чтобы это прекратить. Новую войну хотят заложить под Россию. Ситуация непростая… Я бы хотел, чтобы за спиной Николы не стояли посторонние внерегиональные советчики. По отдельным шагам у меня сомнения появляются. Если это произойдет, тогда Карабах могут выбить и из-под Армении, и из-под Азербайджана. Мы на днях видели заявление представителей американской стороны по поводу Карабаха, что контакты с ним будут усилены», – подчеркнул Трофимчук.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 28.07.20

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