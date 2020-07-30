Паспортный контроль в Госдуме: Володин поручил проверить депутатов на двойное гражданство

В Государственной думе начались «разборки» по поводу информации о двойном гражданстве депутатов. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин поручил двум профильным комитетам запросить эти сведениях в ЦИКе, пишет «Коммерсантъ».

Как сообщается, в «непатриотичном» списке депутатов, которых проверят на двойное гражданство, более 10 фамилий, среди них: первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»), у которого якобы имеется вид на жительство в Великобритании. Кроме этого, проверка затронет Григория Аникеева («ЕР»), у которого якобы есть гражданство Испании, Леонида Симановского («ЕР») – «гражданство Израиля», Вячеслава Никонова («ЕР»)– «гражданство США, Отари Аршбы («ЕР») – «гражданство Грузии».

Также в рамках поручения планируется выяснить, есть ли у Михаила Щапова (КПРФ) вид жительство в Испании, у Андрея Голушко («ЕР») – вид на жительство во Франции, право на постоянное проживание в Турции у Ризвана Курбанова (КПРФ), право на постоянное проживание в Черногории у Григория Балыхина («ЕР»), грин-карты США у Игоря Лебедева (ЛДПР) и Александра Ремезкова («Справедливая Россия»), а также подданство Великобритании у Николая Борцова («ЕР»).

Этот список, который сформирован на основе данных СМИ, депутат от КПРФ Денис Парфенов направил Володину и руководителю администрации президента Антону Вайно еще 15 июля. Спикер Госдумы назвал обращение «серьезным обвинением» и подчеркнул, что если информация не подтвердится, то «возникнет вопрос уже к тем, кто распространяет недостоверную информацию».

По словам юриста «Трансперенси Интернешнл» Григория Машанова, никакого смысла обращаться в ЦИК по этому вопросу нет. Эксперт пояснил, что теоретически ЦИК должен владеть этой информацией, так как при подаче документов кандидат в депутаты действительно должен сообщить об отсутствии у него иностранного гражданства.

Однако выявить чиновников и депутатов с двойным гражданством ни закон, ни новая редакция Конституции не позволят – данные о наличии у субъекта гражданства той или иной страны может предоставить только посольство этой страны, причем делать это оно не обязано. Как считает юрист, обращение в ЦИК – это популизм со стороны Володина.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 30.07.20

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