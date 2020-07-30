«Презумпция доверия»: Памфилова открестилась от проверки депутатов-«иностранцев» в Госдуме

Нынешние депутаты Госдумы на момент регистрации кандидатами в 2016 году не имели второго гражданства. Об этом сообщила «Интерфаксу» председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова. По ее словам, дальнейшая проверка не входит в компетенцию Центризбиркома.

«При всем уважении к Государственной думе мы можем только поделиться информацией, которую собирали в 2016 году при регистрации кандидатов в депутаты Государственной думы седьмого созыва», – сказала Памфилова.

При этом она уточнила, что ЦИК самостоятельно не проводит проверок даже в период предвыборной компании. «У нас нет возможности самостоятельно проверять кандидатов, мы при регистрации отправляем запросы в Федеральную налоговую службу, Центробанк, миграционную службу МВД на предмет выполнения соискателями депутатских кресел требований закона. ЦИК эти сведения собирает, обобщаем, и на основе сводных данных принимает решение (о регистрации)», – пояснила глава Центризбиркома.

Памфилова также обратила внимание, что основная ответственность за достоверность предоставленных сведений лежит на самом кандидате, а ЦИК исходит из презумпции доверия. Если гражданина допустили к выборам, значит, на момент регистрации у ЦИК не было информации о наличии у него второго гражданства. «Что произошло в дальнейшие четыре года – мы не можем знать, у нас нет ни возможностей, ни полномочий, и это не входит в нашу компетенцию, проверка уже действующих депутатов», – сказала она.

Ранее о подозрениях, что у 14 народных избранников есть иностранное гражданство или вид на жительство, заявил депутат Госдумы Денис Парфенов. Спикер Госдумы Вячеслав Володин получил комитету по безопасности и противодействию коррупции и комиссии по контролю за достоверностью доходов запросить у ЦИК информацию о возможном наличии у депутатов второго гражданства, в том числе, Ирины Родниной, Вячеслава Фетисова и Александра Жукова.

Москва, Светлана Антонова

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