Киев получил данные о бойцах ЧВОК «МАР», задержанных в Минске

Республика Белоруссия передала Киеву информацию о россиянах, задержанных 29 июля в Минске по подозрению в возможной причастности в массовых беспорядках. Об этом сообщает глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Отмечается, что силовые органы проверяют сведения о задержанных на предмет участия в боевых действиях на Донбассе на стороне ДНР/ЛНР. По словам Кулебы, среди арестованных есть 7 граждан Украины.

Напомним, в прошедшую среду стало известно о задержании 32 человек в Минске и еще одного на юге Белоруссии. КГБ Республики заявило, после первых допросов, что все арестованные являются россиянами и сотрудничают с ЧВОК «Мар». 30 июля МИД РФ заявил, что не видит оснований для удержания своих граждан за решеткой и потребовал объяснений.

В Белоруссии одновременно возбудили уголовные дела в отношении блогера, оппозиционера Сергея Тихановского – мужа кандидата в президенты республики Светланы Тихановской и задержанных россиян. Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев рассказал, что российские граждане собирались вылететь в Стамбул, передает телеканал 360.

Киев, Светлана Антонова

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