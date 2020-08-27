В Подмосковье за крупную взятку будут судить брата заммэра. Деньги он брал у похоронного агентства

В Подмосковье следователи направили в прокуратуру уголовное дело в отношении заместителя директора щелковского МКУ «Централизованная ритуальная служба», которого обвиняют в особо крупной взятке. Региональное управление СК РФ не называет имя обвиняемого. По информации СМИ, речь идет о Георгии Волосевиче, родном брате заммэра подмосковного Красногорска Всеволода Волосевича.

Следствие полагает, что замдиректора ритуальной службы Щелково с ноября 2016 по декабрь 2019 года каждый месяц получал от местного предпринимателя взятки за то, что тот спокойно и беспрепятственно проводил похоронные работы на местном кладбище. В материалах уголовного дела сказано, что в целом замдиректора получил от бизнесмена больше 19 млн рублей.

В ходе расследования прошли обыски на работе и дома у обвиняемого, проведены фоноскопические экспертизы, допрошено большое количество свидетелей, сообщили в Главном следственном управлении СКР по Московской области. В ближайшее время материалы с утвержденным прокурором обвинительным заключением уйдут в суд.

Ранее СМИ сообщали о том, что фигурантом уголовного дела является Георгий Волосевич, родной брат заммэра подмосковного Красногорска Всеволода Волосевича. Он был задержан 3 декабря 2019 года с поличным при получении взятки в 440 тысяч рублей от владельца местного похоронного агентства. В региональном ГСУ СКР тогда сообщали, что замдиректора установил твердую «таксу» за каждое захоронение в размере 5 тысяч рублей. В месяц, как правило, собиралась сумма в среднем в 300 тысяч.

Москва, Алевтина Белова

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