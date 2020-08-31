Шестеро россиян задержаны за финансирование террористов

В России шестеро граждан задержано за финансирование террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ). Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

По данным ведомства, в период с 2016 по июнь 2017 года россияне, находясь в Сирии, организовали финансирование террористической деятельности ИГ (запрещена в РФ). Для этого они привлекли жителя Республики Дагестан, который обеспечивал сбор денежных средств на территории Москвы, Московской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Красноярского края и Дагестана. Деньги собирались через платежные системы он-лайн. Куратор сбора также перевозил их в САР.

Известно, что на территориях Северо-Кавказского, Южного, Центрального, Северо-Западного, Сибирского и Уральского федеральных округов было собрано не менее 500 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»).

Задержаны шестеро подозреваемых. Следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящий момент устанавливается роль и конкретные действия каждого задержанного, проверяется их причастность к совершению иных преступлений. Следствие также ищет других участников преступления.

Москва, Мария Вяткина

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