В Госдуме заговорили о полной отмене налогов для бизнеса за время кризиса

Комитет Госдумы по бюджету и налогам хотел бы получить предложения Минфина РФ о полной отмене налогов для предпринимателей, начисленных за шесть месяцев «коронавирусного» экономического кризиса. Об этом сообщил зампредседателя комитета Сергей Катасонов.

Парламентарий положительно оценил предложение Минфина распространить механизм единого налогового платежа на юрлиц и индивидуальных предпринимателей по всем видам налогов. Ранее эта возможность была доступна только физлицам. При этом Катасонов отметил, что нижняя палата парламента ожидает от министерства более серьезных шагов, сообщает агентство «Москва».

«Мы ждем от Минфина более существенных предложений в части снижения налоговой нагрузки, особенно в сегодняшний период, – пояснил он. – Во-первых, мы ждали бы отмены налоговой составляющей на тот период – полгода, когда экономика не работала, то есть не отсрочки, а отмены». Кроме того, отметил депутат, Минфин может подготовить предложения по расширению перечня видов деятельности для патентной системы налогообложения.

О возможности распространения единого налогового платежа накануне сообщил Минфин на своем официальном сайте. «Минфин России в соответствии с поручением правительства РФ подготовил и опубликовал для публичного обсуждения законопроект о распространении механизма «единого налогового платежа» на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по всем видам налогов, торгового сбора и страховым взносам. Для физических лиц аналогичная возможность по уплате имущественного, транспортного и земельного налогов действует уже с 1 января 2019 года, а по уплате НДФЛ – с 1 января 2020 года», – говорится в сообщении.

Москва, Алевтина Белова

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