«Надо усилить и ответственность родителей»: «Единая Россия» в Госдуме хочет снизить «уголовный порог» до 12 лет

В Госдуме поддержали идею снижения возраста уголовной ответственности до 12 лет. Логичной такую инициативу назвал депутат от «Единой России» Сергей Вострецов, который предложил также ужесточить ответственность для родителей таких детей.

«Я думаю, что в этом есть логика, – цитирует парламентария агентство «Москва». – Сегодня мы видим возросшее количество преступлений и жестокость в подростковой среде. Все равно система наказания создана не для того, чтобы наказать, а для профилактики. Но при снижении возраста уголовной ответственности школы должны детям четко разъяснять, что если вы считаете себя взрослыми и можете вести себя очень развязно, то знайте, что будете нести за это ответственность».

Ранее Вострецов предлагал наказывать родителей детей, которые плохо себя ведут в школе. Такие меры он предлагал в качестве защиты для учителей. По мнению депутата, «родители должны по полной отвечать за своих детей», именно поэтому при снижении порога уголовной ответственности необходимо ужесточить и наказание для родителей.

Идея снижения возраста уголовной ответственности до 12 лет появилась на портале петиций РОИ (Российская общественная инициатива), но набрала всего 547 голосов в поддержку. Автор обращения на данном портале не указывается, однако известно, что этот же пользователь ранее предлагал отменить пенсии работающим пенсионерам.

Депутат от «Единой России» Сергей Вострецов в 2018 году стал известен тем, что предложил обязать безработных россиян платить отчисления в страховые фонды, а если они не смогут этого делать – штрафовать их, а впоследствии применять более суровое наказание, такое же, как при неуплате налогов.

На данный момент согласно ст. 20 УК РФ в целом уголовная ответственность в России наступает с шестнадцатилетнего возраста, однако по ряду статей этот порог уже снижен до 14 лет. В частности, это убийство, умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, похищение человека, изнасилование, несообщение о преступлении, а также участие в массовых беспорядках, вандализм, и посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля.

Москва, Алевтина Белова

Москва. Другие новости 09.09.20

В США обрушились фондовые рынки. / Российские автолюбители начали экономить на топливе. / ЛГБТ, негры и инвалиды – киноакадемия обновила условия для получения «Оскара». Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»