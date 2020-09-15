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Вторник, 15 сентября 2020, 13:43 мск

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В Госдуме попытаются заставить ПФР платить за ошибки с начислением и выплатой пенсий

Фракция «Справедливая Россия» намерена внести в Госдуму законопроект об индексации пенсий, которые были недополучены или просрочены по вине Пенсионного фонда России (ПФР). Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня сообщил лидер партии Сергей Миронов.

В числе законопроектов, которые «Справедливая Россия» намерена внести в Госдуму в приоритетном порядке, будут поправки в федеральный закон о пенсионном обеспечении, уточнил Миронов. «Если по вине ПФР наши пенсионеры недополучили пенсию, или не получили ее вовремя, то необходимо не только все это выплатить, но и провести еще индексацию, – сказал он. – Иными словами, пускай ПФР платит индексацию за то, что было недополучено нашими пенсионерами».

Москва, Татьяна Дорофеева

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