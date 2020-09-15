Госдума продолжит работать в режиме ограничений: Володин попросил покинуть зал заседаний депутатов Терешкову и Чилингарова

В Государственной думе в ближайшие две недели проведут тестирование депутатов на антитела к коронавирусу. Кроме того, в зданиях на Охотном ряду и Георгиевском переулке по-прежнему не будут работать буфеты и столовые, часть служб продолжит работу в дистанционном режиме, а вход в нижнюю палату парламента будет ограничен. Об этом сегодня на открытии осенней сессии сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, за прошедшее время многие депутаты уже переболели, а некоторые оказались с антителами к коронавирусу. «У нас получается, что часть депутатов болеет и находится в больнице, а часть по итогам тестирования оказывается с антителами – это значит, перенесли заболевание и, как правило, по приезду из регионов. Из регионов приезжают, тестирование проходят и обнаруживаются антитела», – отметил он.

В то же время Влолодин обратил внимание, что «наличие антител не говорит о том, что этот человек не может быть переносчиком вирусов». «Он сам не будет болеть, но при этом если на руках у него будет вирус, и он поздоровается с другим человеком, а некоторые любят пообниматься, это тоже может закончиться тем же», – сказал он.

По данным на середину августа, около 50 депутатов Госдумы переболело и является носителями антител. «На пике в двух зданиях находится прядка 6 тысяч человек. Это, если хотите, по посещаемости самое людное место, – подчеркнул Володин. – Это наша работа, в обычном режиме это можно только приветствовать – люди идут, обращаются (…) Но что касается сегодняшнего дня, мы должны подумать не только о себе, и о том кто к нам приходит, кто с нами рядом».

Спикер Госдумы пояснил, что нижняя палата парламента будет исходить из необходимости качества принимаемых решений, «а без открытости, публичности, диалога этого достичь невозможно». «Если мы видим, что вопрос того стоит – ну, будем его обсуждать, с пониманием, что по-другому нельзя, – сообщил он. – А там, где у всех есть консенсус и понимание, что по этому вопросу мы можем принимать решения, как каждый решил и фракции определились, давайте не будем время попусту тратить на это».

Именно поэтому, добавил Володин, с сайта Госдумы исчезла повестка дня заседания 17 сентября: все вопросы из нее перенесли на заседания во вторник и среду. «Если на следующей неделе надо будет работать вторник, среду четверг и пятницу – будем обсуждать и выходить с этим предложением к вам», – обратился Володин к депутатам.

При этом спикер Госдумы настоятельно попросил парламентариев в возрасте, страдающих хроническими заболеваниями «поберечь себя» и участвовать в заседаниях думы в дистанционном режиме из собственных кабинетов. В частности, с предложением покинуть зал после выступлений лидеров фракций Володин обратился к «единоросам» Валентине Терешковой и Артуру Чилингарову. «Мы должны вас беречь, вы наше достояние», – объяснил он. «Если услышите, что что-то идет не так – в этом случае спускайтесь и поправляйте. А все остальное доверьте тем, кто вас любит, уважает, ценит и несет ответственность за вас», – подытожил Володин.

Москва, Татьяна Дорофеева

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