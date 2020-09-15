«Это мразь, а не полковник!» Жириновский рассказал, как депутатов Госдумы не пропустили в СИЗО к Фургалу

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал «мерзавцем» и «мразью» начальника СИЗО «Лефортово», который отказался пропустить депутатов Государственной думы к арестованному экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. «Полковник! Царь бы сорвал погоны и отхлестал бы по лицу!» – эмоционально заявил Жириновский на открытии осенней сессии Госдумы.

Политик напомнил, что Госдума ранее приняла закон, согласно которому депутаты беспрепятственно допускаются в изоляторы и тюрьмы на всей территории РФ. Во второй закон была внесена поправка, что никакого спецразрешения для этого парламентариям не требуется. Однако, несмотря на все федеральные законы и нормы, в СИЗО «Лефортово» однопартийцев Фургала не пропустили. «Мерзавец этот начальник Лефортово, полковник! Царь бы сорвал погоны и отхлестал бы по лицу! Если представителям Госдумы так говорят!» – возмущенно выкрикнул Жириновский, отметив, что начальник СИЗО «с издевкой сказал: я вас подведу к камере, но никакого Фургала там нет».

«Где этот полковник сидит? Это мразь, а не полковник! Вот такие при Сталине сидели и расстреливали всю нашу страну! Сталин у вас не кончился! Такие же мерзавцы сидят везде, и законов у них нет! Депутаты Госдумы, пошли вон! – возмутился Жириновский. – В Минске говорили «Лукашенко, пошел вон – и ты, и твой ОМОН». А мы что должны сказать этим начальникам Лефортово? ФСИН?».

Сергей Фургал был задержан 9 июля по подозрению в причастности к заказным убийствам местных бизнесменов в 2004-2005 годах. В Хабаровском крае до сих пор продолжаются массовые выступления в поддержку бывшего губернатора – жители требуют перевести его в местное СИЗО из столичного Лефортово и судить в краевом суде, а не в Москве. Несмотря на заверения местных чиновников, задержания и штрафы участникам шествий и митингов, протестные акции в Хабаровске не утихают.

Москва, Татьяна Дорофеева

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