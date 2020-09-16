«Идут дискуссии»: принятие законопроекта о добровольной биометрии в России откладывается

Комитет Госдумы думы по финансовым рынкам снял с рассмотрения законопроект о добровольной самостоятельной биометрической идентификации граждан. Как сообщил глава комитета Анатолий Аксаков, документ вызвал жаркие дискуссии в профильных ведомствах, в результате правительство до сих пор не прислало на него отзыв.

Проект закона в Госдуму внесли «эсеры» Анатолий Аксаков и Игорь Моляков, «единороссы» Игорь Дивинский, Антон Гетта, Алексей Изотоп, Алексей Лященко, Дмитрий Скриванов, Евгений Шулепов и трое представителей Совета Федерации. Однако, как выяснилось сегодня на заседании, фактически подготовкой документа занималось министерство цифрового развития.

«Документ наш, но готовило его министерство цифрового развития, надо сказать откровенно, – признался Аксаков. – И они просили, министр мне звонил прямо, и просил побыстрее его внести. Но все застряло на дискуссиях. Поэтому просьба его сейчас снять и рассмотреть когда будет готово мнение правительства».

Глава комитета назвал законопроект «непростым с точки зрения обеспечения безопасности». «Идут дискуссии с соответствующими институтами нашими государственными, – отметил он. – Ну и правительство до сих пор не прислало свое мнение в связи с этими дискуссиями». Парламентарий пояснил, что «промежуточная хотя бы» позиция правительства появится к следующему заседанию комитета.

Как следует из пояснительной записки к законопроекту на сайте Госдумы, поправки дают право гражданам самостоятельно с помощью «мобильного телефона, смартфона, планшетного или персонального компьютера осуществлять размещение в единой биометрической системе своих биометрических персональных данных».

«Использование единой биометрической системы с применением указанных выше биометрических персональных данных государственными органами, банками и иными организациями будет допускаться в случаях, определенных Правительством Российской Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Федерации, а также на основании договора с оператором Единой биометрической системы», – говорится в документе. Кроме того, законопроект дает право государственным органам с согласия гражданина размещать его биометрические данные в Единой системе.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 16.09.20

Прирост больных Covid-19 в России достиг максимальных значений с конца июля. / Россия утонет в займах: через три года внутренний госдолг увеличится в два раза. / От продуктов до автомобилей: эксперты предупредили о росте цен осенью. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»