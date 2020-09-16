«Зарплата доцента в разы меньше, чем зарплата ректора»: в Госдуме убедили министра повысить выплаты работникам вузов

Министр образования и науки Валерий Фальков пообещал сегодня подписать изменения в приказ о выплатах ректорам вузов, увязав их с зарплатами профессорско-преподавательского состава. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сам министр сообщил сегодня в ходе правительственного часа в Государственной думе.

На проблему с низкими зарплатами сотрудников вузов указал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил об указах президента, согласно которым выплаты преподавателям должны были повысить. «На деле ситуация складывается таким образом, что зарплата ассистента, доцента в разы меньше – порой до 15 раз, чем зарплаты ректора, проректора, и получается, что решение принято правильно о повышении заработной платы, но у нас с вами нет очередей в вузы, чтобы пойти работать ассистентом, да и доцентом. Потому что такая зарплата не может мотивировать», – подчеркнул Володин, отметив, что выплаты преподавателям, как правило, составляют от 30 до 70 тысяч рублей, а ректор получает от 300 тысяч до миллиона рублей в месяц.

Спикер Госдумы предложил записать в критерии оценки работы ректоров вузов повышение оплаты труда рядового преподавательского звена. «Не в бровь, а в глаз, как говорят в народе в таких случаях, – признал Фальков. – Абсолютно справедливая и правильная постановка вопроса». Министр сообщил, что решение проблемы в целом уже найдено, и «если будет поддержка, мы его реализуем».

По его словам, на данный момент действительно нет взаимосвязи между размерами оплаты труда ректоров и рядовых преподавателей вузов, однако в среднем ситуация с оплатой труда в высших учебных заведениях соответствует показателям, следующим из указов президента.

«Мы посмотрели, ситуация такая, что в 75 вузах 30% преподавателей делают всю картину. Они обеспечивают общее выполнение указов президента, – пояснил Фальков. – Было бы правильно привязать стимулирующие выплаты ректора к количеству работников университета, а не общему по вузу, из категории профессорско-преподавательского состава, которые реально эту заработную плату получают, и чем больше процент – желательно 50% и выше, желательно стремиться к 100%, [тем выше премия ректора]».

Фальков сообщил, что в случае одобрения этой инициативы он готов сегодня же подписать «необходимые изменения в приказ, и уже в ближайшее время мы начнем корректировать премии ректорам».

Парламентарии идею поддержали. В свою очередь, спикер Госдумы предложил распространять эту практику на все вузы страны, подведомственные другим министерством и ведомствам. «Давайте подготовим соответствующее обращение в правительство, чтобы другие учредители, у кого есть подведомственные вузы, приняли аналогичные решения», – предложил он.

«Это исправит ту ошибку, которую допустили учредители, не выполнив прямое поручение президента», – подчеркнул Володин. – У нас что получилось: себе начисляют, создают структурные подразделения, увеличивают бюрократию, а страдают те, кто непосредственно работает со студентами. А зарплата начинает расти только у того, кто занимает административную должность».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 16.09.20

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