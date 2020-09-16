Россия тратит на обучение одного студента в 2,5 раза меньше, чем страны Евросоюза

В России остро стоит проблема недофинансирования сферы образования. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил аудитор Счетной палаты Дмитрий Зайцев сегодня в Госдуме в рамках правительственного часа. По его словам, доля государственных расходов на эту сферу не растет, и составляет 3,6 – 3,8% ВВП, что соответствует уровню 2014 года. Для сравнения, в странах ЕС в среднем доля госрасходов на образование составляет 5% ВВП.

Недофинансирование в значительной касается высшего образования – объем госрасходов на одного студента в секторе высшего образования отличается почти в 2,5 раза от среднего по Евросоюзу, подчеркнул он.

Кроме того, недофинансирование касается содержания зданий. Так, на капремонт недвижимости вузов на 2021 год запланировано 8,5 млрд рублей, в 2022 году эта сумма до 5,5 млрд, в 2023 – до 4,2 млрд. «При этом по оценкам Минобрнауки ежегодная дополнительная потребность на эти цели составляет 23,8 млрд рублей», – уточнил Зайцев, обратив внимание, что в проекте бюджета предусматривается только 35% от фактической потребности.

Это касается также выделения средств на развитие инфраструктуры и строительство капитальных объектов, однако и само министерство в этой сфере недорабатывает, поскольку уже выделенные деньги осваивает несвоевременно и нерационально. Например, сейчас за Минобрнауки числится 314 недостроев, общей стоимостью более 37 млрд рублей, из них 58% уже относятся к долгостроям. «Хотелось бы увидеть от Минобрнауки рабочий план по снижению объектов незавершенного строительства», – отметил аудитор. Что касается образовательных программ, то они также сталкиваются с недофинансированием.

Зайцев также подчеркнул, что ограничения, связанные с угрозой коронавируса, и переход на дистанционное образование выявили проблему развития цифровых технологий в российских вузах. Как выяснилось, в Минобрнауки вообще нет оценки потребности развития цифровой инфраструктуры – итогом стало то, что в новом федеральном бюджете не предусмотрены средства на модернизацию учебной базы и повышение квалификации преподавателей на ближайшие три года, подытожил аудитор.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 16.09.20

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